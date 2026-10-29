Quintela aseguró que el peronismo avanza hacia un acuerdo electoral para 2027 y defendió las PASO

Ricardo Quintela afirmó que el peronismo avanza en conversaciones para construir una estrategia electoral común de cara a 2027.

La reunión en la Casa de La Pampa reunió a gobernadores, dirigentes nacionales y legisladores, aunque no definió candidaturas.

El gobernador riojano defendió las PASO como mecanismo para que la ciudadanía determine el liderazgo del espacio.

Si se suspenden las primarias y no se acuerda otra alternativa, Quintela consideró necesario impulsar una candidatura común.

El mandatario reclamó una propuesta opositora que defienda el papel del Estado y promueva el desarrollo económico y social.

También cuestionó la falta de felicitación de Milei a Lula da Silva y advirtió sobre posibles consecuencias para la relación bilateral.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, afirmó que los principales sectores del peronismo mantienen conversaciones para alcanzar acuerdos políticos y construir una estrategia electoral común de cara a 2027. En ese proceso, reclamó dejar de lado las aspiraciones individuales, priorizar las necesidades de la sociedad y establecer un mecanismo que permita definir el liderazgo de la oposición mediante la participación ciudadana.

“Sí, estamos llegando a acuerdos”, aseguró el mandatario al referirse al estado de las negociaciones dentro del espacio. Sus declaraciones se produjeron después de una reunión que reunió a dirigentes nacionales y gobernadores peronistas en la Casa de La Pampa, en la ciudad de Buenos Aires, donde comenzaron a delinearse posiciones compartidas frente al Gobierno de Javier Milei.

Del encuentro participaron Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa, además de Quintela, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Gustavo Melella y Gerardo Zamora, junto con legisladores del PJ Federal. Kicillof y Máximo Kirchner intervinieron mediante una conexión virtual.

La agenda incluyó el debate sobre la continuidad de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), el Presupuesto 2027 y la distribución de recursos destinados a las provincias, las universidades y las personas con discapacidad. También se analizaron la situación económica y social y la necesidad de coordinar una posición política común frente a las decisiones de la administración nacional.

Aunque la reunión no dejó definiciones sobre candidaturas, las conversaciones reflejaron la intención de avanzar hacia una construcción conjunta. Para Quintela, el desafío consiste en establecer reglas que permitan ordenar las diferencias internas sin que las decisiones queden limitadas a acuerdos entre dirigentes.

Las PASO, una herramienta para definir el liderazgo

Uno de los principales puntos planteados por el gobernador fue la defensa de las primarias como instrumento para resolver la competencia interna del peronismo. Según su postura, la conducción que busque representar al espacio en la próxima etapa debe surgir de la voluntad popular y no exclusivamente de negociaciones entre las cúpulas partidarias.

El mandatario sostuvo que quienes aspiren a conducir el país deben tener la posibilidad de presentar sus propuestas y someterlas a la consideración de los votantes. Desde esa perspectiva, las PASO permitirían canalizar las diferencias entre los distintos sectores y determinar una candidatura con respaldo electoral.

Sin embargo, también reconoció que el escenario podría complicarse si el Gobierno nacional avanza con la suspensión de ese mecanismo. Ante esa posibilidad, explicó que algunos dirigentes analizan alternativas que mantengan algún grado de participación ciudadana en la selección de candidatos.

Si no se logra establecer un sistema de competencia interna, Quintela consideró que el peronismo debería trabajar para alcanzar una candidatura común. Advirtió que concurrir a las elecciones presidenciales con varias propuestas enfrentadas podría dificultar las posibilidades del espacio de presentarse como una alternativa de gobierno.

La discusión sobre las primarias se vincula así con un desafío más amplio: cómo compatibilizar las distintas aspiraciones dentro del peronismo y construir una propuesta capaz de reunir a gobernadores, dirigentes nacionales y representantes legislativos.

Críticas a Milei y un reclamo de mayor coordinación opositora

Quintela también cuestionó la orientación económica y política de la administración libertaria. Frente a ese escenario, reclamó que la oposición no se limite a cuestionar las medidas oficiales, sino que elabore un proyecto que genere expectativas y ofrezca respuestas a las demandas sociales.

El gobernador defendió la presencia del Estado como herramienta para acompañar a la población y promover el desarrollo. Asimismo, planteó que las inversiones privadas vinculadas con los recursos naturales deben producir beneficios tanto para las empresas como para la Argentina y las provincias donde se desarrollan las actividades.

Su planteo busca incorporar la discusión económica a la construcción política hacia 2027, con énfasis en el papel de las administraciones provinciales y en la distribución de los beneficios de las inversiones.

Por último, el mandatario riojano se refirió al triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y cuestionó que Milei no lo haya felicitado públicamente. A su entender, los agravios presidenciales pueden afectar el vínculo con un socio comercial de importancia para la Argentina.

Quintela defendió una política exterior basada en relaciones de cooperación con los distintos países y rechazó cualquier vínculo que implique subordinación. La posición se suma a sus cuestionamientos sobre la orientación del Gobierno nacional y refuerza su reclamo de construir una alternativa política con acuerdos internos y una agenda propia.

Por ahora, el peronismo continúa sin definir candidaturas para 2027. Las conversaciones se concentran en las reglas de competencia, la coordinación entre sus principales referentes y la elaboración de una propuesta común que permita disputar el próximo ciclo electoral.