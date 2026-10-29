Unión por la Patria pidió que Pettovello explique en Diputados el presupuesto de Capital Humano para 2027

Natalia Zaracho y Carlos Castagneto solicitaron que Sandra Pettovello comparezca ante Diputados durante el debate del Presupuesto 2027.

El pedido fue dirigido a Alberto Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Los legisladores buscan conocer las partidas, los programas y las proyecciones económico-financieras de Capital Humano.

La solicitud incluye áreas como educación, empleo, seguridad social, niñez, adolescencia y familia.

Zaracho difundió el reclamo con fuertes críticas personales contra la ministra en redes sociales.

La comparecencia todavía no está confirmada y depende de los pasos que se adopten dentro de la comisión legislativa.

El debate por el Presupuesto 2027 abrió un nuevo foco de tensión entre el oficialismo y la oposición en la Cámara de Diputados. Los legisladores nacionales de Unión por la Patria Natalia Zaracho y Carlos Castagneto solicitaron que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, comparezca ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda para detallar cómo se distribuirán los recursos de su cartera y cuáles serán las prioridades de gestión para el próximo año.

El pedido fue presentado mediante una carta dirigida al titular de esa comisión, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, a quien los diputados reclamaron que arbitre los mecanismos necesarios para concretar la convocatoria mientras continúa el tratamiento del proyecto de ley del Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal 2027.

Los legisladores argumentaron que la dimensión de los recursos administrados por Capital Humano y la importancia de las políticas públicas que dependen del ministerio justifican la presencia de su titular en el Congreso. Según plantearon, la exposición permitiría profundizar el análisis del proyecto presupuestario y garantizar un debate con mayor información y transparencia.

La solicitud apunta a obtener precisiones sobre las partidas asignadas, los criterios de distribución del gasto, los programas previstos y las proyecciones económico-financieras de la cartera. También busca conocer cómo se ejecutaron los recursos durante el ejercicio en curso y qué prioridades contempla el Gobierno para el año próximo.

La presentación todavía no implica que la comparecencia de Pettovello esté confirmada. La decisión depende de los pasos que se adopten dentro de la comisión legislativa, en un contexto en el que el tratamiento del presupuesto constituye uno de los principales espacios de discusión entre el oficialismo y las fuerzas opositoras.

Educación, empleo y políticas sociales, en el centro del reclamo

El planteo de Zaracho y Castagneto abarca un conjunto amplio de áreas bajo la órbita de Capital Humano. Entre ellas figuran educación, trabajo, empleo, seguridad social, niñez, adolescencia y familia, además de los organismos descentralizados que dependen de esa estructura ministerial.

Los diputados pretenden que la ministra explique los fundamentos utilizados para elaborar las proyecciones presupuestarias y detalle qué criterios se aplicarán para distribuir los fondos entre los distintos programas. La intención es evaluar si las partidas previstas resultan consistentes con las prioridades anunciadas por el Gobierno y con las necesidades de las áreas que integran el ministerio.

Otro de los puntos que buscan abordar es la ejecución de los recursos durante el año en curso. Esa información permitiría comparar las asignaciones presupuestarias con el gasto efectivamente realizado y analizar qué modificaciones podrían contemplarse para 2027.

En su presentación, los legisladores sostuvieron que la participación directa de Pettovello resulta relevante para discutir el destino de los fondos públicos y comprender las decisiones de gestión. Por eso, solicitaron que la convocatoria se concrete “a la mayor brevedad posible”, con el objetivo de que las explicaciones se incorporen al debate antes de que avance el tratamiento del proyecto.

La controversia también se trasladó al plano político a través de las redes sociales. Zaracho difundió la solicitud y lanzó fuertes cuestionamientos personales contra la funcionaria, a quien acusó de mantenerse alejada de la discusión pública desde el comienzo de su gestión. En ese mensaje, reclamó que concurra al Congreso para dar explicaciones sobre los recursos que administra.

El tono de la crítica reflejó la confrontación entre la diputada opositora y la ministra, aunque el planteo formal presentado ante la comisión se concentra en la necesidad de obtener información presupuestaria y conocer las prioridades oficiales.

Una discusión sobre el control de los recursos públicos

La iniciativa suma presión sobre Capital Humano en medio de las deliberaciones legislativas por el presupuesto del próximo ejercicio. Para Unión por la Patria, la exposición de la ministra permitiría examinar con mayor detalle las decisiones económicas que afectan a sectores sensibles de la política pública.

La eventual convocatoria también pondría a Pettovello ante preguntas sobre los programas de su cartera, los recursos destinados a cada área y las previsiones para el año próximo. Sin embargo, hasta el momento no se informó que la funcionaria haya sido citada formalmente ni que exista una fecha establecida para su presentación.

El pedido de los diputados abre así una nueva instancia de disputa parlamentaria, con el presupuesto como eje y la rendición de cuentas ministerial como uno de los principales reclamos opositores. La definición sobre la convocatoria será el próximo paso para determinar si el Congreso podrá escuchar directamente las explicaciones de la funcionaria durante el análisis de las partidas de 2027.