Pullaro defendió la renovación de la corte suprema y cruzó a los críticos de la reforma de seguridad

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se pronunció sobre la renovación de la Corte Suprema provincial tras las renuncias presentadas por los jueces Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez, y defendió la reforma en materia de seguridad que impulsa su gestión. En un discurso enfático, cuestionó lo que denominó “garantismo bobo” y respondió a los sectores que advierten sobre la posible inconstitucionalidad del paquete de leyes que se debate en la Legislatura.

Tras encabezar un acto de entrega de ascensos a agentes del Servicio Penitenciario, el mandatario se refirió a la salida de los ministros del máximo tribunal, quienes comunicaron a sus pares que permanecerán en sus cargos hasta el 30 de noviembre.

Ambos magistrados presentaron sus renuncias por escrito y tienen finalizados los trámites jubilatorios. Al evaluar sus trayectorias, Pullaro reconoció que dejaron aportes importantes a la provincia, aunque consideró que su ciclo en el tribunal llegó a su fin.

“Indudablemente su etapa ya estaba cumplida”, sostuvo el gobernador, al referirse a la salida de los dos integrantes de la Corte.

En ese sentido, remarcó la necesidad de modernizar las instituciones santafesinas y avanzar con rapidez en la cobertura de las vacantes para garantizar la continuidad del funcionamiento del máximo tribunal.

“Creemos y estamos convencidos de que es fundamental que la Justicia se pueda renovar”, afirmó Pullaro.

la reforma de seguridad, en el centro de la discusión

El mandatario también aprovechó la ocasión para defender el paquete de reformas en materia de seguridad impulsado por su administración, que genera cuestionamientos de sectores políticos, abogados y especialistas en derecho constitucional.

Pullaro cuestionó las posiciones que, según su visión, obstaculizan las herramientas necesarias para combatir el delito y reivindicó la necesidad de compatibilizar las garantías constitucionales con una respuesta efectiva del Estado frente a la inseguridad.

El debate por las reformas continúa en la Legislatura provincial, donde las objeciones sobre el alcance de las facultades policiales y el respeto de los derechos constitucionales se mantienen como uno de los principales puntos de controversia.