Lacunza cuestionó la política exterior de Milei

Hernán Lacunza cuestionó indirectamente el estilo de confrontación internacional del presidente Javier Milei.

El ex ministro sostuvo que las diferencias ideológicas no deben impedir el respeto entre mandatarios elegidos democráticamente.

La victoria de Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro volvió a exponer las tensiones entre la Argentina y Brasil.

Lacunza advirtió que los conflictos diplomáticos pueden perjudicar las exportaciones, las inversiones y el empleo.

El enfrentamiento entre Milei y Pedro Sánchez constituye otro antecedente de las controversias internacionales que generan preocupación opositora.

El nombre de Lacunza aparece entre las posibles figuras presidenciales del PRO para 2027, pero todavía no existe una candidatura formal confirmada.

Hernán Lacunza, ex ministro de Economía, volvió a marcar distancia con el presidente Javier Milei al cuestionar indirectamente su estrategia de relaciones internacionales. A través de una publicación en la red social X, el economista defendió el respeto hacia los mandatarios elegidos democráticamente y advirtió sobre las consecuencias económicas que pueden provocar los enfrentamientos diplomáticos. Su pronunciamiento se produjo después de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro en el balotaje de Brasil.

El mensaje del ex funcionario también se inscribe en las discusiones sobre el futuro del PRO y la construcción de una alternativa política para las elecciones presidenciales de 2027. Aunque su nombre aparece entre las figuras que podrían proyectarse hacia una eventual candidatura presidencial, por el momento no existe una postulación formal confirmada.

“Cuando coincidimos, no nos subordinamos. Cuando disentimos, no insultamos”, escribió Lacunza, en una frase que fue interpretada como una crítica al estilo confrontativo que Milei mantiene con dirigentes extranjeros cuyas posiciones políticas son diferentes de las suyas.

El planteo apunta a diferenciar la afinidad ideológica de las relaciones institucionales entre países. Para el ex ministro, las diferencias políticas no deberían impedir el diálogo entre gobiernos ni desplazar los intereses económicos y comerciales que vinculan a la Argentina con sus principales socios internacionales.

Brasil, el eje de la controversia

La victoria de Lula da Silva constituyó el contexto inmediato de la intervención de Lacunza. Milei había respaldado públicamente a Flávio Bolsonaro, en sintonía con el presidente estadounidense Donald Trump y con una estrategia de acercamiento entre dirigentes de derecha de la región.

El triunfo del mandatario brasileño plantea un escenario complejo para la relación bilateral, marcada por las diferencias ideológicas y los reiterados cruces verbales entre ambos presidentes. Milei volvió a utilizar calificativos como “ladrón y mentiroso” para referirse a Lula y, tras el resultado electoral, evitó pronunciarse públicamente sobre la victoria de su par brasileño y felicitarlo.

La falta de un reconocimiento oficial generó cuestionamientos desde sectores opositores, que reclaman preservar los canales diplomáticos y evitar que las diferencias personales condicionen la relación entre los dos países.

La importancia económica de Brasil para la Argentina agrega una dimensión concreta a la discusión. Las tensiones políticas pueden dificultar las negociaciones comerciales y la coordinación bilateral, en un vínculo que tiene efectos directos sobre las exportaciones, las inversiones y la actividad productiva.

La posición de Lacunza busca subrayar que mantener relaciones institucionales con un gobierno extranjero no implica compartir su orientación política. Su planteo propone priorizar los intereses nacionales por encima de las disputas ideológicas entre los presidentes.

El antecedente del conflicto con España

El economista también cuestionó indirectamente una modalidad de confrontación que tuvo otro episodio significativo en la relación con España. Durante una visita a Madrid, Milei dirigió fuertes descalificaciones al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien calificó de “impresentable dictador”, “delincuente” y “ladrón”.

Sánchez respondió con críticas a la gestión económica argentina y cuestionó que la confrontación y los recortes puedan ofrecer soluciones estructurales. El enfrentamiento deterioró las relaciones institucionales entre ambos países y derivó en una crisis diplomática que incluyó la retirada de embajadores.

El episodio generó preocupación por las posibles consecuencias sobre los vínculos comerciales y empresariales entre dos países con una relación histórica. Para Lacunza, las controversias de este tipo no se agotan en el intercambio de declaraciones, sino que pueden repercutir sobre la economía real.

“Sabemos que eso cuesta exportaciones, inversiones y empleos para nuestros trabajadores y empresarios”, sostuvo el ex ministro, al advertir sobre los costos que pueden tener los conflictos diplomáticos.

Las diferencias políticas y el escenario de 2027

El posicionamiento de Lacunza también puede leerse en el marco de las discusiones internas de la oposición sobre cómo diferenciarse del Gobierno y qué perfil ofrecer al electorado en las próximas elecciones presidenciales.

Su nombre aparece entre las figuras que podrían aspirar a representar al PRO en 2027, aunque esa posibilidad todavía se mantiene en el terreno de las especulaciones y no constituye una candidatura oficial. En ese contexto, sus críticas a la política exterior de Milei permiten identificar una de las diferencias que busca instalar: la defensa de un enfoque más pragmático en las relaciones internacionales.

La discusión no se limita a las formas diplomáticas. También involucra la capacidad de la Argentina para sostener acuerdos, promover exportaciones y generar condiciones favorables para las inversiones, aun cuando existan diferencias políticas con los gobiernos de otros países.

Con su mensaje, Lacunza planteó una alternativa basada en el respeto institucional y la prioridad de los intereses económicos nacionales. La posibilidad de que esa postura se convierta en uno de los ejes de una eventual propuesta electoral dependerá de cómo evolucione la interna opositora y de las decisiones que adopte el PRO rumbo a 2027.