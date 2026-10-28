Las empresas argentinas aceleraron la emisión de deuda y septiembre registró uno de los mayores volúmenes desde 2015

Las obligaciones negociables sumaron US$ 2.722 millones en septiembre, el segundo mayor registro mensual desde 2015.

YPF captó US$ 1.200 millones con una emisión a nueve años y una tasa nominal anual del 7,85%.

Tecpetrol y Vista Energy colocaron US$ 450 millones y US$ 400 millones, respectivamente.

Las emisiones de obligaciones negociables de pymes alcanzaron su mayor cantidad de operaciones en dos años.

Los fideicomisos financieros registraron colocaciones por $297.386 millones, el máximo mensual de 2026.

La reducción de las tasas de los fideicomisos en pesos y las condiciones de financiamiento podrían sostener la actividad hasta fin de año.

Las compañías argentinas encontraron en el mercado de capitales una vía relevante para obtener financiamiento durante septiembre, en un escenario marcado por la volatilidad financiera y el aumento del riesgo país. Las emisiones de deuda corporativa alcanzaron uno de los niveles mensuales más elevados de los últimos años, con un fuerte protagonismo del sector energético y una mayor actividad de las pequeñas y medianas empresas.

Durante el noveno mes de 2026 se concretaron 42 emisiones de obligaciones negociables por un total de US$ 2.722 millones, calculados al contado con liquidación. El volumen representó el segundo mayor registro mensual desde 2015, detrás de noviembre de 2025, cuando las colocaciones habían sumado US$ 2.954 millones.

La actividad también se reflejó en el segmento de fideicomisos financieros, que registró 16 operaciones por un monto equivalente a $297.386 millones. Se trató del mayor volumen mensual de colocaciones de este tipo en lo que va del año, en una señal de la demanda de instrumentos de financiamiento tanto por parte de grandes compañías como de empresas que buscan alternativas en el mercado local.

YPF encabezó las colocaciones internacionales

El sector de petróleo y gas concentró una porción significativa de las operaciones en dólares. Entre las transacciones más relevantes se ubicó la emisión de YPF por US$ 1.200 millones, correspondiente a su obligación negociable Clase LXIV, con un plazo de nueve años y una tasa nominal anual del 7,85%.

La colocación constituyó la segunda mayor emisión de deuda realizada por la petrolera y por una empresa argentina desde 2015. El único antecedente superior fue una operación de YPF por US$ 1.500 millones, concretada en abril de ese año.

A esa transacción se sumaron las emisiones internacionales de Tecpetrol, por US$ 450 millones, y Vista Energy, por US$ 400 millones. En conjunto, las tres compañías energéticas captaron US$ 2.050 millones en los mercados internacionales, consolidando el peso del sector en el financiamiento corporativo.

Las operaciones se realizaron pese al incremento del riesgo país observado durante los meses anteriores. Las tasas de las colocaciones internacionales se ubicaron alrededor del 7,7% nominal anual, entre los niveles más bajos registrados durante la actual gestión. Ese costo de financiamiento contribuyó a sostener el atractivo de las emisiones externas para las grandes compañías argentinas.

Las pymes ganaron protagonismo

El movimiento del mercado también alcanzó a las pequeñas y medianas empresas. En septiembre se realizaron 15 colocaciones de obligaciones negociables bajo el régimen PYME CNV Garantizada, por un monto equivalente a $41.725 millones. Fue la mayor cantidad de operaciones de este segmento en los últimos dos años.

De ese total, 13 emisiones se efectuaron en pesos por $36.639 millones, con una tasa promedio del 24,3% nominal anual. Las dos restantes se concretaron en dólares y bajo la modalidad dólar linked.

Aunque las condiciones de acceso al financiamiento continuaron siendo favorables, las tasas promedio mostraron un leve aumento en comparación con agosto. El desempeño del segmento refleja la utilización de instrumentos avalados para facilitar el acceso de empresas de menor tamaño al mercado de capitales.

Los fideicomisos alcanzaron un máximo en 2026

En materia de fideicomisos financieros, 15 de las 16 operaciones se realizaron en moneda local, por un total de $288.234 millones. La tasa promedio fue del 28,5% nominal anual, lo que implicó una reducción de 102 puntos básicos respecto del mes anterior.

Además, tres compañías ingresaron por primera vez a este segmento: Crucianelli, con una colocación de US$ 6,1 millones; Delivery Hero/PedidosYa, por $10.548 millones; y Finanzas Digitales, por $5.343 millones.

La baja de las tasas en pesos respecto de agosto mostró una mejora en las condiciones de financiamiento para este tipo de instrumentos.

De cara al cierre del año, las perspectivas para las emisiones corporativas se mantienen favorables tanto en el mercado local como en el internacional. La continuidad de tasas relativamente bajas en el segmento de pymes avaladas y en las colocaciones en dólares podría contribuir a sostener el ritmo de actividad, aunque el contexto financiero seguirá siendo un factor relevante para las decisiones de las empresas.