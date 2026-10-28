El déficit turístico se redujo, pero la salida de dólares sigue superando los ingresos

El déficit de viajeros se redujo en septiembre, aunque la Argentina continúa enviando más turistas al exterior de los que recibe.

Las llegadas de extranjeros aumentaron un 15,3% interanual, mientras que las salidas de argentinos disminuyeron un 13,2%.

Brasil lideró tanto el ingreso de visitantes internacionales como los destinos elegidos por los argentinos, aunque los viajes hacia ese país cayeron.

El crecimiento de las pernoctaciones fue desigual, con avances en el Litoral y la Ciudad de Buenos Aires y retrocesos en Córdoba y la provincia de Buenos Aires.

El gasto de los argentinos en el exterior superó al de los turistas extranjeros en USD 918 millones en Ezeiza y Aeroparque durante el tercer trimestre.

El poder adquisitivo, la duración de las estadías y los costos de transporte y alojamiento serán determinantes para el turismo durante el verano de 2027.

La Argentina logró reducir en septiembre la brecha entre los turistas que ingresan al país y los residentes que viajan al exterior, aunque el resultado responde tanto al crecimiento de las llegadas internacionales como a la retracción de los viajes emisivos. La mejora, sin embargo, convive con señales de desaceleración del turismo receptivo, estadías más cortas y un balance de gastos que continúa mostrando una salida neta significativa de divisas.

Durante el mes ingresaron 432.200 turistas no residentes, un 15,3% más que en septiembre del año pasado, mientras que 613.100 argentinos viajaron al exterior, con una caída interanual del 13,2%, según los datos del INDEC. Como resultado, el saldo negativo de viajeros se redujo de 331.700 a 180.800 personas.

Pese a esa mejora, el país todavía recibe menos turistas de los que envía al extranjero. Además, los indicadores mensuales muestran que la recuperación de las llegadas perdió impulso: una vez descontados los efectos estacionales, el turismo receptivo por vía aérea avanzó apenas un 0,1% respecto de agosto, mientras que las salidas de residentes disminuyeron un 1,4%.

Brasil encabezó el ingreso de visitantes extranjeros, con 113.800 turistas y un incremento interanual del 22,3%. Uruguay ocupó el segundo lugar, con 78.100 personas, un 11,2% más que un año atrás. Sin embargo, Brasil también continuó siendo el principal destino de los argentinos que viajaron al exterior, aunque las salidas hacia ese país cayeron un 20,1%, hasta 124.000 personas.

Chile registró una contracción todavía mayor, del 32,3%. La reducción fue particularmente marcada en los cruces terrestres, que retrocedieron un 24,8%, frente a una disminución del 5,7% en los desplazamientos aéreos.

La evolución del tipo de cambio y del poder adquisitivo ayuda a explicar parte de esta dinámica. En septiembre, el dólar mayorista aumentó un 0,6%, por debajo de una inflación mensual del 1,9%, mientras que la apreciación del real brasileño frente al año anterior mejoró la competitividad relativa argentina para los visitantes de ese origen. Al mismo tiempo, la pérdida de capacidad de compra de los hogares y la corrección del fuerte crecimiento de los viajes al exterior registrado el año pasado contribuyeron a moderar las salidas.

Una recuperación desigual entre las regiones

El crecimiento del turismo internacional tampoco se distribuyó de manera uniforme. Durante el tercer trimestre, las pernoctaciones de extranjeros que ingresaron por Ezeiza y Aeroparque aumentaron un 67% en el Litoral y un 7,9% en la Ciudad de Buenos Aires, que concentró el 60% del total. En cambio, Córdoba registró una caída del 33,4% y la provincia de Buenos Aires, del 27,5%.

El desempeño del Litoral coincidió con los Juegos Suramericanos celebrados en Santa Fe durante septiembre. En la primera semana de competencias, Rosario recibió más de 135.000 personas y los hoteles de cinco estrellas alcanzaron una ocupación plena. Sin embargo, no hay datos que permitan establecer qué proporción del crecimiento trimestral de las pernoctaciones extranjeras estuvo directamente relacionada con el acontecimiento deportivo.

Los retrocesos de Córdoba y Buenos Aires, por su parte, corresponden a las estadías de turistas internacionales ingresados por los aeropuertos porteños y no necesariamente representan una caída equivalente del turismo total en esas jurisdicciones. De hecho, las llegadas internacionales al aeropuerto de Córdoba crecieron un 7,1% interanual en septiembre.

Más gasto en el exterior pese a la caída de los viajes

La reducción de los desplazamientos tampoco se tradujo en un descenso equivalente del gasto turístico. En el tercer trimestre, las llegadas de extranjeros a través de Ezeiza y Aeroparque crecieron un 18,5%, pero las pernoctaciones prácticamente no variaron, con una suba de apenas el 0,1%. El gasto de esos visitantes aumentó un 11,5%, hasta los USD 640,5 millones.

En sentido contrario, las salidas de argentinos por esos aeropuertos disminuyeron un 7%, mientras que el gasto en el exterior creció un 6,5%, hasta los USD 1.558,9 millones. Las estadías más prolongadas y el mayor gasto diario contribuyeron a explicar esa diferencia.

El saldo entre ambos flujos arrojó un resultado negativo de aproximadamente USD 918 millones. La cifra se limita al movimiento registrado por Ezeiza y Aeroparque, por lo que no representa el balance turístico de todo el país, pero evidencia que la reducción del déficit de viajeros no garantiza una menor salida neta de divisas.

El turismo interno también muestra dificultades para convertir una mayor cantidad de desplazamientos en ingresos reales más elevados. Durante el último fin de semana largo, los viajes aumentaron un 3,5% interanual, pero la estadía promedio bajó de dos a 1,8 días y el gasto total retrocedió un 2,2% en términos reales.

Aunque hoteles y restaurantes crecieron un 3,1% interanual en agosto, frente a una caída del 1,7% de la economía general, el empleo registrado del sector disminuyó un 0,3% mensual en julio y los salarios privados formales perdieron un 2,3% de poder adquisitivo interanual en agosto.

De cara al verano de 2027, la evolución del sector dependerá de la capacidad de consumo de los hogares, los precios del alojamiento y el transporte y la competencia de los destinos internacionales. Los últimos indicadores muestran que el movimiento turístico puede recuperarse sin que aumenten en igual proporción las estadías, los ingresos de los establecimientos y el empleo.