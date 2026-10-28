La China Suárez y Mauro Icardi se quedarían definitivamente en la Argentina

El futuro de la China Suárez y Mauro Icardi en la Argentina vuelve a generar especulaciones. En medio de las dudas sobre dónde se instalará la pareja, trascendió una información que podría ser clave para su organización familiar: la actriz habría vuelto a inscribir a sus hijos en el colegio al que asistían antes de mudarse a Turquía.

La novedad fue compartida por Natalie Weber durante una emisión de Intrusos (América). Según explicó la panelista, Suárez ya habría retomado el contacto con la comunidad educativa. “Ella ya habló en el chat de madres, todo. Ya está incluida nuevamente”, afirmó al aire.

El dato despertó interés porque Magnolia y Amancio, los hijos que la actriz tuvo con Benjamín Vicuña, habían dejado de concurrir a esa institución cuando se trasladaron a Estambul. En ese momento, Icardi se desempeñaba como jugador del Galatasaray.

La educación de los chicos había sido uno de los temas que generaron preocupación en Vicuña y dio lugar a distintos cruces públicos entre el actor chileno y su expareja.

Cómo continuaron los estudios de Magnolia y Amancio

Durante su estadía en la Argentina, los hijos de la actriz habrían seguido con sus actividades escolares mediante el acompañamiento de una maestra particular, de acuerdo con lo que detalló Weber.

En ese contexto, la posibilidad de que vuelvan al establecimiento al que asistían anteriormente alimentó las versiones sobre una eventual permanencia de la familia en el país. Sin embargo, por el momento, no hay una confirmación oficial sobre una decisión definitiva.

El futuro futbolístico de Mauro Icardi

La situación también está vinculada con el presente profesional del delantero. Luego de regresar de sus vacaciones en Miami, Icardi viajó a México para reunirse con representantes de dos clubes, aunque todavía no habría logrado concretar un acuerdo.

“Por ahora no hay novedades”, señaló Weber en diálogo con Rodrigo Lussich. Además, explicó que el mercado de pases permanece cerrado y que volverá a abrirse a fines de diciembre.

De acuerdo con lo comentado en el programa, existía una alternativa reglamentaria que le habría permitido al futbolista incorporarse antes de esa fecha: que un equipo tuviera un jugador con una lesión grave que le impidiera continuar compitiendo durante la temporada. Esa posibilidad, según la información difundida, no se habría concretado.

Ante este escenario, Lussich planteó una hipótesis sobre el futuro de la pareja: “Eso haría pensar que no se van a ir del país porque él no consigue el club”.

Una posible decisión que cambiaría los planes de la pareja

La presunta reinscripción de los chicos en su antiguo colegio y la falta de novedades sobre el próximo destino futbolístico de Icardi alimentan las versiones de que ambos podrían permanecer en la Argentina.

Además, quedarse en el país le permitiría al delantero estar más cerca de Francesca e Isabella, las hijas que tuvo con Wanda Nara.

Por ahora, la continuidad de la pareja en la Argentina no está confirmada, pero los movimientos relacionados con la escolaridad de los hijos de la actriz y la búsqueda de un nuevo club por parte del futbolista suman elementos a las especulaciones sobre sus próximos pasos.