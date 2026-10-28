Verón cruzó a Flamengo tras la protesta por Marcos Rojo

La clasificación de Estudiantes de La Plata a la final de la Copa Libertadores, tras eliminar a Flamengo por penales en el Maracaná, abrió un nuevo frente de conflicto fuera de la cancha. La dirigencia del conjunto brasileño presentó un reclamo ante la Conmebol para cuestionar la participación de Marcos Rojo en el encuentro de vuelta de las semifinales.

La polémica está vinculada con las condiciones y los plazos de inscripción del defensor, que llegó al Pincha después del cierre del mercado de pases local. Ante la negativa inicial de la Conmebol a incorporarlo a la lista de buena fe, el club platense recurrió al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que le concedió una habilitación provisoria para que pudiera jugar en Brasil.

La postura de Verón: respaldo legal y confianza en la final

En medio de las protestas de Flamengo, el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, se refirió a la situación en diálogo con La Red y explicó que la institución actuó con asesoramiento jurídico antes de avanzar con la presentación ante el organismo deportivo.

“Estamos a la espera de la resolución definitiva del TAS, no sabemos cuándo será, si antes o después de la final. Lo importante es que Marcos fue habilitado por la habilitación del TAS. Y sobre lo que se defina para adelante, nosotros no corremos riesgos de no jugar la final”, aseguró el dirigente.

Además, la Brujita insistió en que la decisión de recurrir al tribunal internacional no fue improvisada y que el club evaluó previamente las consecuencias reglamentarias. “Si el abogado nos hubiese dicho que esto no era válido, no hubiésemos hecho nada”, sostuvo, al defender la actuación de la dirigencia albirroja.

El reclamo de Flamengo y la incertidumbre por el fallo del TAS

La dirigencia brasileña, por su parte, mantiene sus objeciones respecto de la participación de Rojo. La controversia se centra en las consecuencias que podría tener la habilitación provisoria si la resolución definitiva del TAS resultara desfavorable a la postura de Estudiantes.

Por el momento, la disputa reglamentaria continúa pendiente de una resolución definitiva, mientras los argumentos de ambas instituciones quedan sujetos a la evaluación de los organismos deportivos correspondientes.

En La Plata, sin embargo, predomina la confianza en el camino elegido. Con la atención puesta en la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, Verón buscó transmitir tranquilidad y ratificó que el club considera que actuó dentro del marco legal disponible para garantizar la participación del defensor.