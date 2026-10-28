Cuti Romero sorprendió al elegir al heredero de Messi en la Selección Argentina

El futuro de la camiseta número 10 de la Selección Argentina ya genera debate ante un eventual retiro de Lionel Messi del fútbol internacional. En ese contexto, Cristian “Cuti” Romero se animó a elegir quién debería heredar el dorsal más emblemático de la Albiceleste y sorprendió con su respuesta: Julián Álvarez.

Durante una entrevista con el canal de YouTube de Los Edul, el defensor cordobés destacó al delantero del Atlético de Madrid como su principal candidato para llevar el número que convirtió a Messi en una figura histórica del fútbol mundial.

Romero reconoció que, por lo que representa el capitán argentino, su primera opción sería reservar la camiseta como homenaje a su trayectoria. Sin embargo, señaló que esa posibilidad no es viable bajo las normas de las competiciones oficiales.

“Yo la verdad que le haría un costado, le pondría ahí un mural en AFA y listo, para que ninguno tenga esa responsabilidad, pero eso no se puede hacer, así que no sé, yo se la daría a Juli. Después cada uno tiene el suyo”, explicó el zaguero, quien también es una de las principales referencias del seleccionado nacional.

Por qué Cuti Romero eligió a Julián Álvarez

Más allá de sus cualidades futbolísticas, el defensor fundamentó su elección en la personalidad y los valores que observa en el atacante surgido de River Plate. Para Romero, la humildad y el perfil familiar de Álvarez son características importantes para asumir una responsabilidad de semejante magnitud.

“Lo veo con ese perfil de humildad, de familiero, de buen chico, las condiciones las tiene, creo que es él”, afirmó el campeón del mundo.

En la misma línea, reconoció que la Selección cuenta con numerosos futbolistas capaces de asumir protagonismo, aunque insistió en que la personalidad de la Araña lo convierte en su favorito para llevar el histórico dorsal.

“Tenemos muchos jugadores muy importantes en la Selección, digo Julián porque le veo todas esas cosas que son importantes para llevar la 10”, agregó.

La respuesta de Julián Álvarez sobre la camiseta

Romero también reveló que habló en varias oportunidades con su compañero sobre la posibilidad de que utilice el número que actualmente identifica a Messi en la Albiceleste. Sin embargo, según contó, el delantero todavía prefiere conservar su dorsal habitual.

“Yo creo que sí, se lo dije muchas veces, pero él quiere seguir con la suya”, comentó el defensor.

Por ahora, el futuro de la camiseta número 10 continúa ligado a la etapa de Messi en la Selección. No obstante, las declaraciones de Romero instalaron el nombre de Julián Álvarez entre los posibles candidatos a recibir una de las mayores distinciones simbólicas del fútbol argentino.