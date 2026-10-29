Ola de odio en la F1

El acoso en las redes sociales volvió a encender las alarmas en la Fórmula 1. Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), reveló que Pierre Gasly recibió 13.000 amenazas de muerte después de un incidente en pista con Franco Colapinto durante el Gran Premio de España.

En una entrevista con el medio estadounidense The Drive, el dirigente expresó su preocupación por la magnitud de los ataques y advirtió sobre la necesidad de tomar medidas conjuntas para combatir la violencia digital.

“Fue víctima de 13.000 amenazas contra su vida. ¡13.000! Si intentamos dar esta batalla solos, vamos a fracasar”, sostuvo Ben Sulayem, quien consideró que el odio en las plataformas digitales representa una amenaza para el deporte y sus protagonistas.

El incidente entre Gasly y Colapinto que desató la polémica

La controversia se originó durante las vueltas finales del Gran Premio de España, cuando Gasly y Colapinto, compañeros en Alpine, protagonizaron una disputa por la posición en pista.

El piloto francés defendió su trayectoria en lugar de ceder el paso al argentino, que buscaba aire limpio para intentar protegerse del avance de Oscar Piastri. La maniobra generó reacciones entre los aficionados y desencadenó una ola de comentarios agresivos en las redes sociales.

Los ataques no se limitaron a Gasly, sino que también alcanzaron a su entorno familiar y a su pareja. Frente a esta situación, Colapinto manifestó públicamente su rechazo a los mensajes de odio y pidió a sus seguidores que mantuvieran una conducta respetuosa.

El episodio volvió a poner en discusión la responsabilidad de los aficionados y el impacto que pueden tener las agresiones virtuales sobre los pilotos, incluso fuera de los circuitos.

La FIA busca combatir el odio en las redes sociales

Ante el crecimiento de este tipo de situaciones, la FIA impulsa iniciativas como United Against Online Abuse (Unidos contra el Abuso en Línea) y promueve el uso de herramientas de inteligencia artificial para detectar agresiones y rastrear a quienes utilizan perfiles anónimos para hostigar a deportistas.

Ben Sulayem también defendió la aplicación de sanciones firmes contra quienes promuevan conductas violentas. Entre las medidas mencionadas, planteó la posibilidad de prohibir el ingreso a los circuitos tanto a espectadores que incurran en este tipo de comportamientos como a integrantes de la prensa que fomenten la hostilidad.

El presidente de la FIA recordó, además, el caso de una comisaria deportiva que abandonó su puesto después de recibir amenazas de muerte y agresiones sexuales. El episodio, según remarcó, refleja las consecuencias que puede tener el acoso sobre quienes forman parte del automovilismo.

En ese contexto, el dirigente llamó a los pilotos a involucrarse en la lucha contra la violencia digital y destacó su papel como referentes públicos. “Tienen una gran responsabilidad al ser referentes; al proteger a un colega, también se resguardan a sí mismos”, afirmó.

Alpine evalúa medidas ante los ataques contra Colapinto

La situación también abrió un debate dentro de Alpine. Según la información difundida, el asesor de la escudería, Flavio Briatore, contempló la posibilidad de limitar la exposición mediática de Colapinto como medida preventiva frente a los ataques de algunos usuarios.

Entre las alternativas consideradas se mencionaron restricciones en las entrevistas y en el contenido publicado a través de los canales oficiales del equipo.

La posibilidad generó opiniones divididas entre los aficionados, especialmente por el impacto que podría tener sobre la presencia pública del piloto argentino.

El caso vuelve a exponer uno de los desafíos que enfrenta actualmente la Fórmula 1: cómo proteger a sus protagonistas de las amenazas y el hostigamiento sin que la pasión de los aficionados se transforme en violencia.