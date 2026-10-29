La CONMEBOL desestimó el reclamo de Flamengo contra Estudiantes por la situación de Marcos Rojo

La CONMEBOL rechazó la denuncia presentada por Flamengo contra Estudiantes de La Plata por la supuesta alineación indebida de Marcos Rojo en la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores. La Comisión Disciplinaria desestimó el reclamo del conjunto brasileño y también su pedido de medidas cautelares. De esta manera, el Pincha mantiene su lugar en la final del torneo continental, donde enfrentará a Palmeiras.

La controversia se originó luego de que Rojo participara en el empate 0-0 entre ambos equipos en el estadio Maracaná, el pasado 22 de octubre. Estudiantes consiguió la clasificación tras imponerse en la definición por penales, pero la presencia del defensor abrió una discusión reglamentaria que amenazó con trasladar la resolución de la serie al ámbito administrativo.

Cómo comenzó el conflicto por la inscripción de Marcos Rojo

Antes del encuentro, Estudiantes había solicitado a la CONMEBOL incorporar a Marcos Rojo a su lista de buena fe en reemplazo del lesionado Gabriel Neves. Sin embargo, el organismo rechazó el pedido después de consultar a la FIFA, debido a que el mercado de pases argentino ya había cerrado y el defensor había disputado partidos oficiales con Racing.

Ante esa negativa, el club platense recurrió al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que el 21 de octubre autorizó provisoriamente la participación del futbolista. Esa decisión permitió que Rojo estuviera disponible para la revancha, aunque no resolvía de manera definitiva la controversia sobre su inscripción.

Flamengo había anticipado que presentaría una protesta si el defensor jugaba y cumplió con su advertencia después de quedar eliminado. El equipo brasileño argumentó que la autorización provisoria no determinaba definitivamente la legalidad de la inclusión del futbolista y pidió que la CONMEBOL se pronunciara antes de la final.

Estudiantes mantiene su lugar en la final, pero el caso podría continuar

Con el rechazo de la denuncia, Estudiantes recibió un respaldo importante en su camino hacia la definición continental. Sin embargo, la resolución no necesariamente representa el cierre definitivo de la disputa jurídica.

Según lo informado, Flamengo dispone de un plazo de siete días corridos para apelar ante la Comisión de Apelaciones de la CONMEBOL. Además, el TAS todavía debe resolver el fondo de la apelación presentada por el club argentino, por lo que podrían surgir nuevas novedades en el expediente.

Mientras tanto, el equipo dirigido por Alexander Medina puede continuar con su preparación para la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, prevista para el 28 de noviembre en Montevideo.

El rechazo de la protesta representa un alivio para el Pincha, que mantiene su clasificación conseguida en la cancha y continúa enfocado en la posibilidad de conquistar el título continental.