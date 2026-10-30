Zaira Nara dio detalles de su reconciliación con Jakob Von Plessen y los acuerdos de la pareja

Zaira Nara y Jakob Von Plessen decidieron darse una nueva oportunidad después de cuatro años separados, pero esta vez eligieron construir una relación con acuerdos diferentes a los que tenían en el pasado. Aunque la conductora mantiene cierta reserva sobre su vida sentimental, en una reciente entrevista contó cómo organizan esta nueva etapa y por qué decidieron conservar sus espacios individuales.

La modelo y el empresario son padres de Malaika y Viggo y habían terminado su relación en 2022. Sin embargo, semanas atrás confirmaron que estaban nuevamente juntos. Ahora, Zaira brindó detalles de la reconciliación y explicó que ambos buscan mantener la independencia personal, los viajes y la organización familiar que construyeron durante el tiempo que estuvieron separados.

Durante una entrevista en Vale cuatro, el ciclo de DGO Stream, la conductora habló sobre las condiciones que acordaron para volver a estar juntos. La conversación surgió cuando Sabrina Rojas le preguntó si alguna vez había considerado retomar una relación anterior.

Con humor, Zaira explicó que los años separados les permitieron desarrollar una dinámica de vida que hoy prefieren conservar.

"La verdad es que los dos viajamos mucho porque tenemos vidas como muy independientes", contó. Luego, se refirió a la charla que mantuvieron antes de reconciliarse y a la decisión de no modificar ciertos hábitos.

"Con los viajes que tenemos, con la vida que tenemos y la estructura que empezamos a armar de separados, lo disfrutamos tanto que dijimos: 'Che, esto no se toca'", reveló.

De esta manera, la pareja busca encontrar un equilibrio entre el vínculo sentimental, las responsabilidades cotidianas y la crianza de sus hijos, sin renunciar a la independencia que ambos valoran.

Por qué Zaira Nara y Jakob Von Plessen no volvieron a vivir juntos

Uno de los aspectos más particulares de esta reconciliación es que Zaira y Jakob continúan viviendo en casas separadas. Por el momento, no tienen planes de volver a compartir un hogar, una decisión que la modelo relacionó con la dinámica que construyeron durante estos años.

En la entrevista, también reflexionó sobre cómo cambian las necesidades de una pareja a medida que crecen los hijos. Según explicó, la convivencia suele ser fundamental cuando hay bebés o chicos muy pequeños, debido a las rutinas y las responsabilidades que implica la crianza. Sin embargo, considera que su situación actual les permite organizar la relación de otra manera.

"Creo que la convivencia en una pareja es fundamental y casi que te diría que es imposible de evitar cuando tenés bebés muy chiquitos", sostuvo.

Además, describió con una comparación divertida cómo funciona la dinámica familiar que mantienen actualmente: "Es como que estoy conociendo a una persona que tiene hijos, pero que los hijos son los míos", comentó entre risas. Y agregó: "Si llora Viggo… Menos mal que lo puedo retar".

Así, Zaira dejó en claro que su reconciliación con Jakob no implica volver al esquema de pareja que tenían antes de separarse. En esta nueva etapa, ambos eligieron priorizar los acuerdos personales, conservar sus espacios y sostener el proyecto familiar que comparten.