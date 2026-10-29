Pullaro quiere que los contenedores argentinos salgan por los puertos de Santa Fe

Resumen

El gobernador santafesino ratificó su intención de fortalecer los puertos de la provincia y convertirlos en protagonistas del comercio exterior argentino.

La declaración se produjo durante la segunda Mesa Federal Minera, realizada en Rosario.

El encuentro se desarrolló en el marco de la Primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Santa Fe busca aprovechar su infraestructura portuaria, su ubicación estratégica sobre el río Paraná y su conexión con las principales cadenas productivas del país.

La apuesta apunta a generar inversiones, empleo y mayor actividad económica, aunque el desafío será mejorar la logística y la competitividad frente a otras terminales portuarias.

Santa Fe busca convertirse en una plataforma estratégica para las exportaciones

El gobernador Maximiliano Pullaro lanzó un mensaje contundente durante un encuentro con funcionarios nacionales, gobernadores y representantes del sector empresarial: Santa Fe quiere ocupar un lugar central en la salida al mundo de la producción argentina, especialmente de los minerales y los recursos energéticos.

La declaración se produjo en Rosario, durante la segunda Mesa Federal Minera, desarrollada en el marco de la Primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que tuvo como escenario la Estación Fluvial de la ciudad.

“Voy a pelear para que cada uno de los contenedores que salgan de Argentina, lo hagan por los puertos de Santa Fe”, afirmó el mandatario provincial, al plantear la necesidad de aprovechar la infraestructura portuaria santafesina para canalizar una mayor proporción del comercio exterior.

Pullaro considera que la provincia reúne condiciones productivas, industriales e institucionales para convertirse en un socio estratégico de la minería argentina, aun cuando buena parte de los yacimientos se encuentran en otras regiones del país. La apuesta consiste en que la riqueza generada por esas actividades también se traduzca en trabajo, inversiones y movimiento económico en Santa Fe.

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Menores costos logísticos y más desarrollo

Uno de los principales argumentos del gobernador es que la utilización de los puertos santafesinos puede contribuir a reducir los costos de transporte y mejorar la competitividad de las exportaciones.

“Tenemos amplia expectativa de generar un hub logístico donde lo que se produce en las minas salga por Santa Fe y nos permita bajar los costos logísticos y generar desarrollo”, sostuvo.

Para avanzar en esa dirección, la Provincia trabaja junto con empresas privadas en inversiones vinculadas con los puertos de Rosario y Santa Fe. También impulsa un proyecto para desarrollar una nueva terminal portuaria en el norte provincial, acompañado por obras de infraestructura y una estrategia de integración regional con Corrientes.

Entre las iniciativas mencionadas por Pullaro figuran la construcción de cuatro puentes y el desarrollo de una conexión fluvial entre Villa Ocampo y Bella Vista, mediante el cruce de barcazas.

La intención es ampliar la capacidad logística provincial y facilitar el traslado de mercaderías, con el objetivo de captar nuevos flujos comerciales y fortalecer la actividad de las empresas vinculadas con el transporte, la industria y los servicios.

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El RIGI y las oportunidades para las empresas argentinas

La ronda de negocios realizada en Rosario busca vincular a proveedores nacionales con grandes proyectos de inversión en minería, infraestructura e industria.

La convocatoria reunió a representantes de 43 grandes proyectos y empresas operadoras, junto con miles de pymes y proveedores interesados en incorporarse a sus cadenas de abastecimiento. La agenda incluyó reuniones comerciales, espacios de vinculación empresarial y herramientas de financiamiento y asistencia técnica.

Para Santa Fe, la oportunidad no se limita a transportar minerales. También consiste en lograr que las industrias locales puedan fabricar equipos, proveer insumos y ofrecer servicios a los emprendimientos que se desarrollan en otras provincias.

De esta manera, el Gobierno santafesino procura que las grandes inversiones tengan efectos sobre la producción industrial, el empleo y la actividad económica regional.

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En el encuentro participaron, entre otros funcionarios, el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. También asistieron gobernadores de distintas provincias con actividad minera y energética.

Una disputa por el comercio exterior

El planteo de Pullaro abre una discusión estratégica sobre cómo se distribuirán los beneficios de la expansión minera y energética argentina. Para Santa Fe, captar el movimiento de contenedores y consolidar sus puertos como centros de salida internacional permitiría sumar actividad económica incluso sin contar con grandes yacimientos minerales propios.

Sin embargo, transformar esa aspiración en resultados concretos requerirá inversiones sostenidas, infraestructura adecuada, conexiones ferroviarias y viales eficientes y condiciones competitivas frente a otras alternativas logísticas del país.

El gobernador dejó en claro que pretende disputar ese protagonismo. Su objetivo es que la producción argentina no solamente genere divisas, sino que también impulse empleos y oportunidades en el territorio santafesino.

La apuesta de Santa Fe es ambiciosa: convertirse en una puerta de salida cada vez más importante para las exportaciones argentinas y transformar su posición geográfica, su industria y sus puertos en motores de desarrollo.