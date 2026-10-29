Veredas: Viotti festeja un gol cuando se está perdiendo 9 a 1

Resumen

Leonardo Viotti inauguró las nuevas veredas del bulevar Santa Fe, una obra que demandó alrededor de $1.000 millones.

El avance es positivo, pero insuficiente frente al estado general de las veredas de Rafaela.

Las veredas laterales al bulevar Santa Fe siguen siendo un desastre, con problemas que afectan la circulación cotidiana de los peatones.

La renovación del sector céntrico no puede ocultar las deficiencias que persisten en numerosos barrios y calles de la ciudad.

Viotti festeja un gol mientras el partido se pierde 9 a 1: hizo una obra, sí, pero queda muchísimo por hacer.

La inauguración de las nuevas veredas del bulevar Santa Fe tuvo este miércoles su acto oficial frente al Museo Histórico Municipal. El intendente Leonardo Viotti celebró la finalización de una intervención que demandó una inversión cercana a los $1.000 millones y que abarca el tramo comprendido entre la plaza 25 de Mayo y la Jefatura de Policía.

La obra representa una mejora para el centro comercial e histórico de Rafaela. Nadie puede negar que renovar veredas deterioradas, mejorar la accesibilidad y recuperar espacios públicos constituye una tarea necesaria. Sin embargo, una inauguración no debería convertirse en motivo para presentar una realidad mucho más favorable de la que perciben diariamente los vecinos.

Porque una cosa es mejorar seis cuadras del centro y otra muy distinta es tener una ciudad con veredas en condiciones. Y Rafaela todavía está muy lejos de alcanzar ese objetivo.

Un gol no alcanza para ganar el partido

La imagen política que deja esta inauguración es bastante clara: Viotti está festejando un gol cuando el partido se está perdiendo 9 a 1.

El intendente tiene derecho a destacar una obra concretada durante su gestión. También es razonable reconocer el esfuerzo que implicó alcanzar un acuerdo con los frentistas después de que un proyecto similar fracasara hace aproximadamente 15 años.

Pero una administración municipal no se evalúa por una sola obra, por una ceremonia o por el corte de una cinta. Se evalúa por el estado general de la ciudad, por la respuesta a los problemas cotidianos y por la capacidad de transformar las mejoras puntuales en una política sostenida de infraestructura urbana.

El bulevar Santa Fe tiene veredas nuevas en un tramo determinado, pero las veredas laterales siguen siendo un desastre. Esa realidad no desaparece con discursos, fotografías ni actos oficiales.

Y el problema no se limita a ese sector. La gran mayoría de las veredas que necesitan mantenimiento, reparación o renovación continúan siendo una asignatura pendiente. Hay sectores donde caminar implica sortear desniveles, roturas y obstáculos, una situación que afecta especialmente a adultos mayores, personas con discapacidad y familias que circulan con niños.

Una inversión millonaria y una deuda que continúa

La intervención comprendió más de 4.000 metros cuadrados, con mejoras en rampas peatonales, incorporación de losetas podotáctiles y nuevas superficies verdes. El proyecto alcanzó a 78 frentistas y se ejecutó mediante un esquema de financiamiento en el que los propietarios aportaron el 70% del costo y el Municipio el 30%.

El presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, Gabriel Corrado, destacó el acuerdo alcanzado para concretar una iniciativa que llevaba años postergada. También valoró la recuperación del centro histórico y la necesidad de continuar invirtiendo para mejorar la actividad comercial.

Por su parte, los representantes de los comerciantes señalaron que las nuevas veredas favorecen la circulación peatonal y contribuyen a mejorar el entorno de los negocios.

Son argumentos atendibles. El centro necesita obras y merece ser puesto en valor. Pero precisamente porque se trata de una inversión importante, la pregunta que debe hacerse es qué sucede con el resto de Rafaela.

¿Qué pasa con las veredas que no están sobre el bulevar? ¿Cuándo se avanzará con un programa integral de reparación? ¿Qué planificación existe para que caminar por la ciudad deje de ser una dificultad en tantos sectores?

No alcanza con mostrar el tramo que quedó terminado. Hace falta explicar cómo se continuará, qué prioridades se establecerán y en qué plazos se pretende resolver una problemática que excede largamente el área céntrica.

El desafío es dejar de administrar las excepciones

Durante el acto, Viotti vinculó esta obra con otras intervenciones, como la recuperación de la plaza 25 de Mayo, el readoquinado de su entorno y los trabajos en la Recova Ripamonti. También ratificó su intención de continuar con proyectos de mejoramiento urbano en distintos puntos de la ciudad.

Ahora bien, anunciar que hay planes para toda Rafaela no es lo mismo que resolver los problemas que los vecinos tienen delante de sus casas.

Una ciudad no se transforma únicamente con obras visibles en los lugares más transitados o en aquellos que funcionan como vidriera comercial. Se transforma cuando las mejoras llegan también a las calles secundarias, a los barrios y a los espacios que no suelen aparecer en las fotografías oficiales.

La accesibilidad, además, no puede limitarse a colocar rampas en un sector renovado. Para una persona con movilidad reducida, una vereda nueva pierde buena parte de su utilidad si, a pocos metros, vuelve a encontrarse con un recorrido roto o intransitable.

Por eso, la inauguración debería ser el punto de partida de un plan mucho más ambicioso, con prioridades definidas, presupuesto, plazos y controles sobre su cumplimiento.

Rafaela necesita mucho más que una foto de inauguración

El gobierno municipal tiene motivos para mostrar esta obra. Pero también tiene la obligación de reconocer que el problema de las veredas de Rafaela sigue lejos de estar resuelto.

Las nuevas baldosas del bulevar Santa Fe son un avance concreto. No son, sin embargo, una solución general a una de las deficiencias urbanas que padecen numerosos vecinos.

La diferencia entre una gestión que comunica obras y una gestión que transforma una ciudad está en lo que sucede después de los actos oficiales. En la continuidad de los trabajos, en la distribución de las inversiones y en la respuesta a quienes llevan años esperando que se arregle la vereda frente a su casa.

Viotti convirtió un gol y lo festeja. Está bien que lo haga. Pero no debe confundir un gol con un campeonato.

Porque mientras se celebra la inauguración de un tramo del bulevar, las veredas laterales continúan mostrando una realidad muy distinta. Y en el resto de Rafaela, el panorama tampoco permite demasiado triunfalismo.

La obra está hecha, pero la tarea está lejos de terminar. Rafaela necesita un plan integral de veredas, prioridades claras y resultados que se vean en toda la ciudad, no solamente en unas pocas cuadras del centro.