El Niño: El municipio continúa desarrollando acciones preventivas

Con el objetivo de preparar a la ciudad para un período de fuertes tormentas y abundante lluvia a partir de los pronósticos del servicio meteorológica nacional, el municipio desarrolla de manera intensiva tareas de mantenimiento y limpieza de canales, alcantarillas y obras de arte (bocas de tormenta, entubados pluviales, rápidas de acceso a canales principales, etc).



La Secretaría de Infraestructura, Servicios y Ambiente es el área que ejecuta estos trabajos con el objetivo de garantizar que el sistema de desagües pluviales de la ciudad responda satisfactoriamente y de la mejor manera ante los eventos que se esperan.



En las últimas semanas, se realizaron las siguientes tareas: cuneteo de colectora de Ruta Nº 70 entre el CRAR y el Camino Nº 21; Aristóbulo del Valle entre Catamarca y Misiones; Garrappa entre Chiarella y Ruta 70.



También se ejecutaron trabajos de limpieza en el canal Compagnucci entre bulevar Lehmann y avenida Italia. Además, el municipio repuso losas en bocas de tormenta de calles Erasmo Poggi y Ernesto Salva; y en la intersección de Iturraspe y Ernesto Salva.



Otras de las tareas fueron la limpieza de tapones y desagües de lagunas de retardo; limpieza, cuneteo y colocación de tubos en Luis Maggi entre Piovano y avenida Illia; y la limpieza del interior del desagüe correspondiente al puente de la Variante oeste y Ernesto Salva.



Por otro lado, se concretó el cuneteo y colocación de tubos en calle Garrapa entre Rojas y Montes de Oca; y se limpió el interior de bocas de tormenta en Kaiser e Iturraspe; en Donna entre Iturraspe y Hermana Fortunata; en Guayaquil entre Rivadavia y Vélez Sarsfield.