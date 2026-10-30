AFA aprobó el nuevo formato del Fútbol Argentino con voto negativo de River

El fútbol argentino definió cómo se disputarán los torneos de Primera División a partir de 2027. En una reunión del Comité Ejecutivo de la AFA, los dirigentes aprobaron una nueva estructura para la Liga Profesional, que mantendrá 30 equipos y dos competencias anuales: Apertura y Clausura, aunque con modificaciones en el sistema de disputa.

La propuesta recibió el respaldo de casi todos los clubes, con River Plate como única institución que votó en contra. Los detalles del calendario y la reglamentación definitiva se terminarán de definir en un próximo encuentro dirigencial en las oficinas de Puerto Madero.

Cómo se jugará la Liga Profesional 2027: las principales novedades

El nuevo formato tendrá cambios importantes respecto del sistema actual:

Una fase regular de 30 fechas: desaparecerá la división en Zona A y Zona B. Los 30 equipos se enfrentarán entre sí y habrá una fecha especial de clásicos o emparejamientos, para garantizar dos cruces anuales entre los principales rivales, uno en cada condición.

Playoffs en la fecha 15 y en la fecha 30: al finalizar la primera mitad del calendario, se realizará un corte en la tabla para clasificar a los 16 mejores equipos a los playoffs del Apertura. El mismo mecanismo se repetirá al cierre de la fecha 30 para definir a los clasificados del Clausura.

Campeón anual y definiciones en cancha neutral: se mantendrá el reconocimiento al Campeón de Liga, que será el equipo que termine primero en la tabla acumulada de la temporada. Además, las semifinales y finales de los playoffs se jugarán nuevamente en estadios neutrales.

El debate por los 30 equipos y las posturas de los dirigentes

La votación también dejó en evidencia las diferencias entre River y el resto de los clubes de Primera División. Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, explicó cómo se desarrolló el debate y señaló que la posibilidad de reducir drásticamente la cantidad de participantes no consiguió respaldo.

"Se planteó la moción de quién estaría de acuerdo con diez descensos masivos. Salvo River, ningún club estaba convencido. Planteada esa consulta, se votó por amplia mayoría este nuevo formato", expresó.

Por su parte, Matías Mariotto, presidente de Banfield, defendió la continuidad de los 30 equipos y destacó el impacto que tiene la estructura actual en las instituciones.

"Tener 30 equipos enaltece el federalismo y fortalece las estructuras de las instituciones que formamos jugadores y albergamos a cientos de trabajadores. La propuesta de volver a 20 equipos quedó antigua para la realidad de nuestro fútbol", sostuvo.

River Plate, el único club que votó en contra

La dirigencia de River Plate volvió a marcar diferencias con la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Durante la reunión del Comité Ejecutivo, el vicepresidente segundo del club, Ignacio Villarroel, fue el encargado de expresar el rechazo de la institución al proyecto de reestructuración que comenzará a aplicarse en 2027.

Si bien el representante millonario reconoció algunos aspectos positivos de la iniciativa, como la posibilidad de que todos los equipos se enfrenten entre sí durante la fase regular, condicionó el apoyo de River a una modificación más profunda de la categoría.

En ese sentido, Villarroel presentó una propuesta para que la Liga Profesional estuviera integrada por 20 equipos, en lugar de los 30 previstos en el nuevo esquema. Sin embargo, la moción no consiguió el acompañamiento de los demás dirigentes y fue descartada.

De esta manera, el fútbol argentino avanzó con el formato de 30 participantes, dos torneos por año y una definición mediante playoffs, pese a la oposición del club de Núñez.