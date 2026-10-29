Jueves de teatro, creación literaria y encuentros con escritores en la Semana del Libro

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, invita a participar de las propuestas del jueves 29 de la Semana del Libro 2026, que propone espacios para explorar diferentes formas de acercamiento a la lectura, la escritura y la creación artística.



Entre las actividades abiertas a la comunidad se destaca la presentación de "Nosotras Ofelia", obra surgida del Laboratorio de Creación Escénica "Teatro Jóvenes" del Festival de Teatro Rafaela 2026, que tendrá lugar a las 15:00 y a las 20:30 en el Centro Recreativo Metropolitano, con entrada a la gorra. La propuesta incluye también lecturas de textos creativos del taller literario para adolescentes y jóvenes del Liceo Municipal "Miguel Flores", bajo el título "Voces en papel", como antesala de la obra.



Con dramaturgia y dirección de Guillermo Baldo y Ricardo Ryser, "Nosotras Ofelia" pone en escena distintas voces de Ofelia que buscan contar aquello que aún no fue escuchado. La obra tiene una duración de 40 minutos y está destinada a adolescentes y adultos. La ficha artística se completa con la asistencia de dirección de Valentina Oregioni; y las actuaciones de Belen Boidi, Constanza Fantino, Delfina Andrada, Eva Mastafá, Jazmin Gonzales, Juan Manuel Grande, Lola Colombero, Lucia Albrecht, Valentin Faino, María Belen Bulfone, Sofía Belleti, Luisina Mambretti, Margarita Caluva, Mauricio Ruiz Diaz y Martina Mandril.



Por su parte, "Voces en papel" es coordinado por Georgina Muriel, y contará con las lecturas de Paola Alejandra Aguilar, Margarita Turino, Ema Kanzepolsky, Catalina Benavidez, Dalma Gerbaldo y Stefano Mari.



A las 10:00, la Escuela de Arte Ágora será sede de la charla "Creación de personajes para relatos dibujados de ficción", a cargo del arquitecto y profesor Jorge Balangero, destinada al público adulto. El encuentro abordará algunas de las ideas filosóficas y cosmogónicas del autor y el surgimiento de personajes y universos como Allis Luxus, Malvek, Miguita y Universo Biblioteca. La inscripción se realiza a través de bit.ly/InscripcionesSdL2026.



A las 14:30, el Museo Histórico Municipal será sede del taller de poesía visual "Desplazar el sentido", a cargo de Alejandra Raccuia y Mónica Ottino, destinado a personas mayores de 15 años. A través de una experiencia práctica que combina poesía y collage, la propuesta invita a explorar las posibilidades de la imagen y la palabra para construir nuevos sentidos, imaginar otros mundos y observar lo cotidiano desde perspectivas diferentes. Requiere inscripción previa en bit.ly/InscripcionesSdL2026.



Desde las 17:30, la Biblioteca Municipal "Lermo R. Balbi" ofrecerá una mesa de presentaciones de libros abierta a todo público. La programación comenzará con Libros infantiles, de María Laura Porporato, de San Francisco; continuará a las 18:00 con Diario de una dramática funcional: Notas para mi terapeuta, de Mónica Grinóvero, de Esperanza; a las 18:30 se presentará El silencio de las alas, de Mariela Argüello, de Córdoba; y a las 19:00 será el turno de Trilogía, de Alejandra Boero, de Rafaela. La actividad no requiere inscripción previa.



También a las 19:00, el Museo Histórico Municipal recibirá la presentación de Santafesinas que inspiran, antología surgida del II Concurso Literario Provincial de Relatos Cortos, impulsado por la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad del Gobierno de Santa Fe. El libro reúne 20 relatos seleccionados y premiados que recuperan vivencias, trayectorias y aportes de mujeres referentes en los ámbitos social, cultural, familiar y comunitario. La actividad es abierta a todo público y no requiere inscripción previa.



Propuestas para instituciones educativas

La programación del jueves incluirá, además, propuestas destinadas a estudiantes de distintos niveles educativos. A las 8:00, 9:00 y 10:00, en la Sala IV del Complejo Cultural del Viejo Mercado, se realizará el Circuito de Lectura Accesible, coordinado por ADE - Acceder es Derecho. Destinada a escuelas primarias, la actividad propone recorrer estaciones para experimentar distintas formas de acceso a la lectura, vinculadas al Braille, la Lengua de Señas Argentina y la accesibilidad cognitiva. Participarán la Escuela Especial N.º 2107 "Profesora Susana Crespo", la Escuela Especial N.º 2079 para Discapacitados Auditivos, la Escuela Especial N.º 1260 "APADIR" y Joana Walker, quien compartirá su experiencia de lectura en Braille.



A las 8:30 y a las 13:30, la Biblioteca Popular Sarmiento recibirá a estudiantes de quinto, sexto y séptimo grado para participar de "Lecturas para conocer(nos)", a cargo de la profesora Miriam Demarchi. La propuesta invita a recorrer distintos sectores de la biblioteca organizados en torno a los vínculos, las emociones, los temas perturbadores, los libros curiosos y la divulgación del conocimiento.



Por su parte, a las 9:30 y a las 14:30, la Biblioteca Pública Municipal "Lermo R. Balbi" continuará el taller "Un viaje con El Principito", iniciado el lunes y que se presentará también el vienres, destinado a niños y niñas de Nivel Inicial y Primario de escuelas de Rafaela y la zona. A través de la lectura compartida de distintas ediciones, la narración y el uso de recursos visuales y materiales creativos, la propuesta busca acercar a las infancias a esta obra clásica de la literatura universal.



También por la mañana, a las 10:15, en la EETP N.º 654 "Dr. Nicolás Avellaneda", Franco Rosetto y José Briceño, de la Escuela de Arte Ágora, coordinarán el conversatorio "Cómics, miedo al miedo", destinado exclusivamente a estudiantes secundarios de la institución. La actividad analizará cómo los pánicos morales pueden convertirse en mecanismos de censura y condicionamiento de la producción cultural y mediática, tomando como caso el rechazo a los cómics de terror en Estados Unidos durante la década de 1950 y la posterior creación del Comics Code Authority.



A las 10:30, en la Escuela N.º 1304 "Vicente López y Planes", en Campo Rubiolo, se desarrollará el taller "Segundas Oportunidades: Papel reciclado", a cargo de Gisel Godoy. Dirigida a estudiantes de escuelas primarias, la actividad abordará la importancia del reciclaje y ofrecerá herramientas para elaborar papel reciclado en casa, con consejos sobre su armado y secado y una instancia de demostración y práctica. La inscripción se realiza mediante el formulario destinado a las escuelas.



La Semana del Libro 2026 se desarrolla hasta el sábado 31 de octubre con propuestas gratuitas y diversas que promueven la lectura, la producción literaria y el encuentro de la comunidad con los libros y las expresiones artísticas.