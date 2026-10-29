Hay casi $290 millones sin rendición, reclaman explicaciones urgentes sobre el destino de los fondos

Resumen

La Municipalidad de Rafaela detectó $289.806.264,62 pendientes de rendición o regularización documental en cuatro comisiones asesoras durante el primer semestre de 2026.

La Comisión Asesora Municipal del Discapacitado concentra el mayor monto observado: $184.724.715,30, además de mantener fondos en una inversión bancaria.

Cultura registra $72.728.849,32 pendientes, mientras que Deportes y Entidades de Bien Público también presentan saldos que deben aclararse.

Los controles advirtieron irregularidades contables, documentación faltante e incumplimientos vinculados con la transparencia y la situación jurídica de algunas instituciones.

La ciudadanía necesita explicaciones urgentes. Se trata de una suma millonaria cuyo destino no aparece debidamente acreditado en las rendiciones examinadas. Aunque esto no demuestra por sí solo que haya existido un delito, exige aclaraciones concretas y documentación respaldatoria.

La revisión de las cuentas de cuatro comisiones asesoras de Rafaela encendió una señal de alerta sobre el manejo y la justificación de fondos vinculados con instituciones de la ciudad. Los informes finales de la Subsecretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia municipal dejaron al descubierto una cifra que no puede pasar inadvertida: $289.806.264,62 pendientes de rendición o regularización documental.

La magnitud del dinero involucrado obliga a formular preguntas que merecen respuestas inmediatas. ¿Dónde está cada peso? ¿Qué gastos se realizaron? ¿Qué actividades se financiaron? ¿Por qué no se presentó toda la documentación exigida en tiempo y forma?

No alcanza con señalar que se trata de una práctica administrativa que se repite desde hace años o que, en otras oportunidades, las situaciones terminaron regularizándose. Cuando están comprometidos cientos de millones de pesos, la explicación debe ser precisa, verificable y pública. La falta de comprobantes no demuestra automáticamente que el dinero haya desaparecido, pero tampoco permite dar por aclarado su destino.

Discapacidad: más de $184 millones pendientes de justificar

El caso de mayor volumen corresponde a la Comisión Asesora Municipal del Discapacitado, examinada en el Informe Final N.º 231. La auditoría de 52 rendiciones identificó $184.724.715,30 pendientes de rendición, correspondientes a movimientos bancarios acumulados desde abril de 2024.

A esto se suma la existencia de $43.299.912,58 colocados en un Fondo Común de Inversión del Banco BBVA. Este último monto debe analizarse por separado, ya que la existencia de una inversión financiera no implica por sí misma una irregularidad. Sin embargo, resulta necesario conocer el origen de esos recursos, su disponibilidad, su tratamiento contable y la relación que mantienen con las obligaciones pendientes de rendición.

La pregunta central es inevitable: ¿cómo se explica que una comisión vinculada con una temática social tan sensible acumule semejante volumen de fondos sin una rendición documental debidamente regularizada?

La respuesta no puede quedar reducida a una explicación informal ni a la promesa de completar papeles más adelante. Se necesita conocer el detalle de los movimientos, los comprobantes faltantes y las medidas adoptadas para aclarar cada observación.

Cultura: casi $73 millones bajo observación

La Comisión Asesora Municipal para la Promoción de la Cultura también quedó en el centro de las observaciones. Según el Informe N.º 230, el análisis de 73 rendiciones estableció que $72.728.849,32 permanecían pendientes al 30 de junio de 2026.

El informe también señaló incumplimientos relacionados con la Ordenanza N.º 2.843, que establece la obligación de publicar mensualmente los montos otorgados y el destino de esos recursos.

La transparencia en el financiamiento cultural no debería ser una formalidad secundaria. Si se distribuye dinero público entre instituciones, proyectos y actividades, la comunidad tiene derecho a conocer quién recibió los fondos, cuánto recibió y en qué se gastó.

La publicación de esa información permite controlar las decisiones, prevenir dudas y garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los objetivos para los cuales fueron asignados.

Deportes y entidades de bien público: también hay cuentas pendientes

En la Comisión Asesora Municipal del Deporte (COASMUDE), el Informe N.º 227 identificó $12.495.625 sin rendir, a partir del examen de 88 expedientes.

Entre las observaciones aparecen diferencias monetarias sin respaldo suficiente y facturas que carecían de la firma de las autoridades correspondientes. Son cuestiones que requieren explicaciones y documentación que permita determinar si se trató de errores administrativos, incumplimientos formales u otras situaciones de mayor gravedad.

Por su parte, la Comisión Asesora Municipal de Entidades de Bien Público, evaluada mediante el Informe N.º 229, registró $19.857.070 pendientes de rendición, también sobre 88 rendiciones examinadas. A su vez, se informó un saldo bancario de $1.156.893,48 al 1 de julio.

Cada una de estas cifras merece un análisis particular. No corresponde afirmar que todos los importes observados constituyan dinero faltante o apropiado indebidamente, pero tampoco es razonable minimizar el problema cuando las obligaciones de rendición continúan pendientes.

¿Una práctica administrativa habitual o un problema que exige respuestas de fondo?

De acuerdo con las explicaciones recogidas en torno a las auditorías, referentes de las comisiones y del área de control señalaron que estas situaciones ya se habían presentado anteriormente y que, en muchos casos, terminaban subsanándose.

El argumento es que la falta de comprobantes no necesariamente significa que los fondos no existan o que las actividades previstas no se hayan realizado, sino que puede responder a deficiencias en la presentación de las rendiciones.

Es una explicación posible, pero la reiteración de un problema no lo convierte en algo aceptable.

Si las demoras y las omisiones se repiten, corresponde preguntarse qué controles se aplicaron, qué plazos se fijaron, cuáles fueron las consecuencias de los incumplimientos anteriores y por qué todavía existen montos tan importantes pendientes de regularización.

Además, las cuatro evaluaciones advirtieron problemas relacionados con la documentación jurídica de las instituciones. En total, 23 entidades tendrían certificados de subsistencia vencidos o no presentados ante la Subsecretaría de Auditoría.

Frente a este panorama, el área de control recomendó condicionar la entrega de nuevos subsidios a la previa regularización de los saldos adeudados. Una medida que apunta a evitar que se acumulen nuevas obligaciones sin resolver las anteriores.

Una cifra que no admite silencio

Los casi $290 millones pendientes de rendición constituyen un asunto que merece máxima atención pública. No se trata de formular acusaciones sin pruebas ni de anticipar conclusiones que todavía no están respaldadas por los informes. Se trata de exigir que el dinero público tenga un destino identificable, comprobable y ajustado a las normas.

La falta de rendición no equivale automáticamente a corrupción, pero puede ser el punto de partida de una investigación más profunda si las explicaciones no aparecen o si surgen inconsistencias que no pueden justificarse. Precisamente por eso, resulta fundamental que los controles no se limiten a recomendar que se completen los papeles, sino que permitan establecer qué ocurrió con cada partida observada.

La Municipalidad debe informar qué medidas tomó, qué documentación falta, cuáles son los plazos para regularizar las cuentas y qué sucederá si las obligaciones continúan incumplidas. También sería importante que se publique el resultado de las verificaciones posteriores.

Cuando hay cientos de millones de pesos en juego, la transparencia no puede depender de la buena voluntad de quienes deben rendir cuentas.

Rafaela necesita explicaciones urgentes. Porque, si todo responde a demoras administrativas, demostrarlo con documentos debería ser el camino más sencillo. Pero si aparecen diferencias que no pueden justificarse, será necesario avanzar con los procedimientos correspondientes y determinar las responsabilidades que pudieran existir.

Lo que no puede ocurrir es que una cifra de esta magnitud quede envuelta en explicaciones generales mientras la ciudadanía sigue sin conocer, con precisión, el destino de los recursos públicos.