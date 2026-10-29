Pullaro aceptó las renuncias de los jueces de la Corte Suprema de Santa Fe, Falistocco y Gutiérrez

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó los decretos mediante los cuales aceptó las renuncias de los ministros de la Corte Suprema de Justicia provincial Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez, a menos de 24 horas de que ambos oficializaran su salida del máximo tribunal.

Se trata de los decretos 2283 y 2284, firmados el martes 28 de octubre por Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

Cuándo dejarán sus cargos

Según lo establecido en las disposiciones oficiales, ambas renuncias fueron presentadas por razones de índole particular. Además, los decretos aceptan las dimisiones y agradecen a los magistrados los servicios prestados durante sus respectivas trayectorias en el Poder Judicial.

La salida de Roberto Falistocco se hará efectiva el 30 de noviembre, mientras que la renuncia de Rafael Gutiérrez entrará en vigencia el 1 de diciembre.

Las dimisiones marcan un nuevo movimiento en la composición de la Corte Suprema santafesina y abren una etapa de cambios en la conducción del máximo órgano judicial de la provincia.