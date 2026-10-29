Cristiano Ronaldo le ganó a Messi el polémico BOAT, Balón de Oro de todos los tiempos

El polémico premio B.O.A.T. (Balón de Oro de todos los tiempos) quedó en manos de Cristiano Ronaldo, quien se impuso en una votación organizada por la revista France Football. La propuesta invitó al público a elegir al mejor entre los futbolistas que conquistaron el Balón de Oro en al menos dos oportunidades.

El portugués encabezó la elección con su Balón de Oro de 2008, obtenido tras su destacada temporada en el Manchester United. Por su parte, Lionel Messi quedó en el segundo puesto con el galardón que recibió en 2012. Ambos dominaron los primeros 12 lugares de la clasificación, mientras que el brasileño Ronaldo Nazário, con su premio de 1997, fue el jugador más votado fuera de la histórica disputa entre el portugués y el argentino.

Así fue la polémica votación del BOAT

Aunque la votación estuvo abierta al público, participar no era gratuito: cada voto digital tenía un costo de un euro. France Football no informó cuántos votos se emitieron en total ni cuál fue la diferencia entre Cristiano Ronaldo y Messi. Sin embargo, la organización reveló que 5.009 personas votaron más de una vez. Además, 44 usuarios emitieron entre 10 y 26 votos cada uno.

La iniciativa generó controversia en las redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron que este mecanismo fuera una forma válida de determinar quién es el mejor futbolista de todos los tiempos. Frente a las críticas, la revista francesa aclaró que el reconocimiento tiene un carácter simbólico y que no se entregará un trofeo físico al ganador.

Otro aspecto que llamó la atención fue el momento elegido para comunicar el resultado. La clasificación no se dio a conocer durante la gala del Balón de Oro celebrada en Londres el lunes, sino que se publicó este miércoles 28 de octubre directamente en el sitio web habilitado para la votación.

Los diez futbolistas nominados al BOAT fueron seleccionados con un requisito específico: haber ganado el Balón de Oro al menos dos veces. En ese grupo, Cristiano Ronaldo, con cinco distinciones, terminó por delante de Lionel Messi, que acumula ocho.