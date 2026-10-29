Lula le devuelve la esperanza al peronismo, pero no resuelve sus divisiones

Por RICARDO ZIMERMAN

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La victoria de Lula da Silva en Brasil produjo en el peronismo argentino algo más profundo que la satisfacción por el triunfo de un aliado ideológico. Después de meses de retroceso político y de una sucesión de resultados adversos para las fuerzas progresistas de la región, el desenlace brasileño devolvió a sus dirigentes la posibilidad de imaginar un cambio de tendencia. Sin embargo, entre el entusiasmo que despertó la derrota de Flávio Bolsonaro y la construcción de una alternativa capaz de disputar el poder a Javier Milei existe una distancia que el justicialismo todavía no ha conseguido acortar.

La reaparición pública de Cristina Kirchner, después de más de un mes sin expresarse, reveló hasta qué punto el resultado brasileño adquirió una dimensión política propia en la Argentina. Su felicitación a Lula fue acompañada por mensajes de dirigentes que buscaron establecer un paralelismo entre ambos liderazgos y trasladar el significado de la elección brasileña al escenario nacional. La consigna que anticipa que después de Lula llegará el turno de Cristina sintetiza esa expectativa, pero también expone una de las principales dificultades del peronismo: la tendencia a confundir la reivindicación de sus figuras históricas con la construcción de una mayoría electoral.

El triunfo brasileño ofrece argumentos para el optimismo, aunque no necesariamente los que algunos sectores del kirchnerismo pretenden encontrar. Lula logró imponerse en una elección profundamente polarizada y demostró que las fuerzas identificadas con la derecha no tienen garantizada una continuidad indefinida. Para un peronismo golpeado por sus derrotas, el mensaje resulta estimulante. Pero de esa constatación no se desprende que Cristina Kirchner esté en condiciones de recuperar centralidad electoral ni que el resultado de Brasil pueda reproducirse automáticamente en la Argentina.

La política latinoamericana no funciona como una sucesión mecánica de acontecimientos. Las sociedades votan condicionadas por sus propias experiencias, sus expectativas económicas, sus conflictos internos y la capacidad de los dirigentes para ofrecer respuestas convincentes. Pretender que una victoria en un país anticipa necesariamente el desenlace de otro supone desconocer precisamente aquello que hace imprevisible a la democracia.

Axel Kicillof parece comprender esa diferencia. El gobernador bonaerense recibió el resultado con entusiasmo y destacó su importancia para contener el avance de la derecha, pero también advirtió que el peronismo no puede confiarse. Su posición contiene una advertencia que debería ser compartida por todo el espacio: el éxito de Lula puede modificar el clima político regional, pero no reemplaza la tarea de reconstruir una alternativa argentina. Para Kicillof, además, la coyuntura representa una oportunidad para fortalecer su propio proyecto presidencial sin quedar subordinado a la disputa por la conducción del kirchnerismo.

Allí aparece el problema que la celebración de la victoria brasileña no consigue disimular. El Partido de los Trabajadores logró articular una coalición amplia alrededor de Lula, incorporando sectores que excedían su base tradicional. La incorporación de Geraldo Alckmin a la fórmula presidencial fue una expresión de ese pragmatismo. El peronismo argentino, en cambio, continúa atravesado por diferencias personales, disputas de liderazgo y desacuerdos estratégicos que dificultan la construcción de una propuesta común.

La unidad se ha convertido en una palabra recurrente, pero todavía no en una realidad política consolidada. Cristina Kirchner conserva influencia sobre una parte importante del justicialismo, mientras Kicillof busca ampliar su espacio y otros dirigentes procuran recuperar protagonismo. Incluso la posibilidad de una candidatura de Máximo Kirchner, alentada por algunos sectores, revela la persistencia de una discusión sobre los nombres propios que todavía no encuentra una respuesta satisfactoria sobre el programa y la coalición necesarios para volver al poder.

El peronismo también encontró en la derrota de Bolsonaro un argumento para cuestionar la estrategia internacional de Milei, que había apostado fuertemente por el candidato brasileño. El resultado puede debilitar la imagen de un alineamiento ideológico presentado como una vía hacia el éxito regional. Pero sería prematuro concluir que ese revés tendrá consecuencias electorales directas en la Argentina. La política exterior puede influir sobre las percepciones, aunque difícilmente sustituya las preocupaciones cotidianas de los votantes.

La verdadera lección de Brasil no reside, entonces, en la esperanza de que las derrotas de la derecha se encadenen hasta alcanzar a Milei. Consiste en comprobar que una fuerza política puede ampliar sus fronteras, superar resistencias y construir una mayoría cuando consigue ordenar sus diferencias detrás de un objetivo compartido. Esa es la tarea que el peronismo tiene por delante y para la cual no alcanza con reivindicar a Cristina Kirchner, celebrar a Lula o apostar a un cambio de humor social.

El resultado brasileño le devolvió al justicialismo una dosis de confianza que necesitaba. Ahora deberá decidir si utiliza ese impulso para superar sus internas o si vuelve a encerrarse en ellas. Lula ya hizo su parte. La posibilidad de convertir esa victoria en una oportunidad argentina dependerá, sobre todo, de lo que el propio peronismo sea capaz de hacer.