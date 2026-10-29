Santa Fe conmemoró el primer aniversario de la Convención Reformadora de la Constitución provincial

Este jueves se realizó un nuevo acto conmemorativo por el primer aniversario de la Convención Reformadora de la Constitución de la provincia de Santa Fe. La jornada incluyó una exposición fotográfica, el descubrimiento de una placa y la entrega de reconocimientos a quienes participaron del proceso de reforma.

El acto fue organizado en el ámbito del Senado provincial y contó con la presencia de su presidente, Felipe Michlig, y de Victoria Capoccetti, prosecretaria de Finanzas de la Asociación Bancaria Nacional y secretaria general interna del Nuevo Banco de Santa Fe, Seccional Santa Fe. Ambos participaron como convencionales constituyentes y compartieron sus reflexiones con CyD Litoral.

La palabra de Felipe Michlig

Tras encabezar la ceremonia, Michlig recordó el trabajo realizado durante las jornadas de la Convención Reformadora y destacó el compromiso de quienes formaron parte del proceso.

“Gran trabajo que han hecho los 69 convencionales, más secretarios, más colaboradores, todos los que han aportado a la ciudadanía, que ha participado también en las distintas convocatorias”, expresó el titular del Senado santafesino, al poner en valor la tarea colectiva y la participación ciudadana en la reforma constitucional.