Alexander Zverev es el nuevo N° 1 del mundo

El alemán Alexander Zverev consiguió este jueves uno de los mayores logros de su carrera: aseguró por primera vez el puesto número uno del ranking mundial de la ATP. Lo hizo tras derrotar al neerlandés Tallon Griekspoor por 6-4 y 7-5 en los octavos de final del Abierto de Viena. De esta manera, el próximo lunes aparecerá oficialmente en lo más alto de la clasificación.

Con 29 años y 196 días, Zverev se convirtió en el segundo tenista de mayor edad en llegar por primera vez al primer puesto del ranking. El único que lo consiguió a una edad más avanzada fue el australiano John Newcombe.

El alemán corona así la mejor temporada de su trayectoria, luego de conquistar sus primeros dos títulos de Grand Slam: Roland Garros y el US Open.

El camino al número uno y un insólito blooper en Viena

La oportunidad de alcanzar la cima se presentó tras la baja anticipada del italiano Jannik Sinner, quien decidió ponerle fin a su temporada a comienzos de octubre debido a una lesión de rodilla.

Zverev aprovechó la oportunidad y avanzó en el Abierto de Viena. En su debut debió afrontar un partido complicado ante el español Martín Landaluce, en el que logró salvar cuatro puntos de partido. Luego, en los octavos de final, mostró mayor solidez frente a Griekspoor: consiguió un quiebre desde el comienzo del primer set y sostuvo la ventaja apoyado en la potencia de su servicio.

El cierre del encuentro tuvo una situación tan inesperada como llamativa. Cuando el alemán disponía de su primer match point, un potente remate impactó contra uno de los paneles LED ubicados detrás de la línea de fondo y lo rompió.

El desperfecto obligó a interrumpir momentáneamente el partido. El supervisor tuvo que cubrir la pantalla dañada con una toalla para permitir que el juego continuara.

Lejos de desconcentrarse por el incidente, Zverev retomó el encuentro y consiguió cerrar el triunfo con su servicio. Así, selló una victoria histórica que lo llevará, por primera vez, a la cima del tenis mundial.