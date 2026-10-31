La noche del 30 de octubre de 1938, mientras millones de oyentes estadounidenses sintonizaban la radio CBS, se narró una invasión de marcianos asesinos y despiadados. De acuerdo con el programa de radio, los extraterrestres habían aterrizado en Chicago y St. Louis, aniquilado las fuerzas de defensa y envenenado el aire con gases tóxicos, entre otros terribles actos. Parte de la audiencia se había perdido el inicio del programa, en el cual se explicaba que Orson Welles estaba haciendo un radioteatro inspirado en el libro de ciencia ficción “La Guerra de los Mundos” de H.G. Welles. Se estima que casi un millón de personas pensaron que todo lo narrado estaba verdaderamente sucediendo. Algunos intentaron huir en auto, mientras otros, desesperadamente, les pedían máscaras de gas a la policía. Cuando el pánico en las calles llegó a los estudios de la CBS, Orson Welles, quien en aquel entonces tenía solo 23 años de edad, se apresuró a aclarar a los oyentes que todo era ficción. La Comisión Federal de Comunicaciones investigó el caso, pero no encontró ninguna ley que hubiera sido quebrantada. En contra de sus propios pronósticos, (Welles pensaba que este hecho iba a significar el final de su carrera) el joven director fue contratado por un estudio de Hollywood y unos años después, en 1941, dirigió, escribió, produjo y protagonizó “Ciudadano Kane”, considerada por muchos como la mejor película estadounidense de todos los tiempos.