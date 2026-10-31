Pullaro inauguró el Polo de la Niñez en Rosario: tendrá 190 profesionales y atención las 24 horas

El gobernador Maximiliano Pullaro inauguró este viernes el Polo de la Niñez en Rosario, un nuevo espacio destinado a garantizar y promover los derechos de niñas, niños y adolescentes. El edificio cuenta con 190 profesionales y guardias presenciales durante las 24 horas, los 365 días del año, con el objetivo de brindar atención permanente y mejorar la articulación entre los organismos que intervienen en situaciones de vulneración de derechos.

Durante el acto, el mandatario provincial destacó el compromiso de los trabajadores y recordó las condiciones en las que encontró la Secretaría de Niñez al comienzo de su gestión, así como las situaciones de vulnerabilidad que atravesaban numerosos chicos y los propios equipos de trabajo.

“Sentimos que teníamos que hacer algo y fue madurando esta idea, por el amor que le pone cada uno de los equipos, para que quienes tienen sus derechos vulnerados puedan vivir una niñez diferente”, expresó Pullaro.

Además, convocó a los trabajadores a sostener el compromiso cotidiano para que los niños y adolescentes de la provincia puedan crecer en mejores condiciones y contar con espacios de acompañamiento y protección.

Un espacio para escuchar y acompañar a niñas, niños y adolescentes

La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, también participó de la inauguración y manifestó su emoción por la apertura del edificio, al que definió como un sueño concretado.

“Estamos abriendo un espacio que abre el corazón, los brazos y las orejas para cada uno de esos niños, niñas y adolescentes que necesiten que el Estado los escuche y acompañe. Si el Estado no está garantizando los derechos, ¿quién lo va a hacer?”, sostuvo.

El nuevo Polo de la Niñez funcionará como un centro de atención integral para Rosario y toda la región sur de Santa Fe, con equipos interdisciplinarios preparados para intervenir ante distintas situaciones que requieran asistencia, protección y restitución de derechos.

Un edificio de 2.600 metros cuadrados con atención permanente

El inmueble está ubicado en la intersección de Sarmiento y Santa Fe y cuenta con una superficie de 2.600 metros cuadrados. Su diseño fue organizado a partir del concepto de la “ruta de los derechos”, mediante el cual cada espacio representa un derecho fundamental establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Entre sus instalaciones se destacan ocho salas de escucha especialmente acondicionadas para la atención y el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes, además de espacios lúdicos destinados al cuidado y la contención.

El edificio también dispone de un auditorio para desarrollar actividades de formación, promoción y difusión de derechos, con propuestas orientadas a que los propios chicos conozcan sus garantías y puedan participar activamente en su ejercicio.

Con la inauguración, el Gobierno provincial busca centralizar servicios, fortalecer la intervención de los equipos profesionales y garantizar una respuesta estatal permanente frente a las situaciones que afectan a las infancias y adolescencias.