Santiago Passaglia lanzó su espacio Hechos y cuestionó a Milei y al kirchnerismo rumbo a 2027

Santiago Passaglia impulsa Hechos como alternativa política para las elecciones de 2027.

El intendente de San Nicolás cuestionó la gestión de Javier Milei y criticó a los funcionarios que no expresan desacuerdos con el Presidente.

El dirigente también descartó que la solución a los problemas actuales sea un regreso del kirchnerismo.

Passaglia describió dificultades económicas para trabajadores y pequeñas y medianas empresas.

Hechos prevé presentar nuevos integrantes de su equipo entre marzo y abril y competir en los 135 municipios bonaerenses.

El intendente anticipó que él o su hermano Manuel Passaglia encabezará la candidatura presidencial del espacio en 2027.

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, confirmó que trabaja en la construcción de una alternativa política para las elecciones presidenciales de 2027 y cuestionó tanto al gobierno de Javier Milei como al kirchnerismo. Con fuertes críticas al entorno del Presidente y a la dirigencia tradicional, el jefe comunal defendió la necesidad de construir una opción propia, con equipos nuevos y una propuesta que busque superar la polarización política.

Durante una entrevista radial, Passaglia describió un escenario de creciente preocupación social por la situación económica y aseguró que, en sus recorridas por distintas ciudades, observa las dificultades que atraviesan los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas para sostener sus ingresos y actividades. “Los argentinos no aguantamos más”, afirmó al referirse al malestar que, según su diagnóstico, se extiende entre distintos sectores de la población.

El dirigente bonaerense sostuvo que su espacio, denominado Hechos, pretende diferenciarse de las dos principales corrientes políticas que dominaron la escena nacional en los últimos años. En ese sentido, descartó que la salida a los problemas actuales pase por un regreso del kirchnerismo, aunque también cuestionó las decisiones del Gobierno nacional y la orientación de su gestión.

“La salida no es volviendo atrás con el kirchnerismo”, expresó, al plantear que la sociedad necesita una alternativa que no reproduzca las experiencias políticas anteriores. Su objetivo, explicó, es evitar que el esfuerzo que realizan los argentinos termine diluyéndose por la falta de resultados económicos y la ausencia de respuestas a las necesidades cotidianas.

Passaglia también apuntó contra los funcionarios que integran el entorno de Milei y que, según su mirada, evitan expresar desacuerdos con el mandatario. “No nos vamos a rodear de secanucas como este Gobierno”, afirmó, en una de las definiciones más duras de la entrevista.

El intendente sostuvo que su proyecto no pretende incorporar dirigentes que llevan dos décadas participando de las decisiones políticas del país. Además, cuestionó la falta de voces críticas dentro del oficialismo y consideró que muchos funcionarios tienen temor de plantear diferencias, decir lo que piensan o advertir sobre posibles errores de gestión.

En ese marco, aseguró que el Presidente está “cada vez más alejado de la realidad” y sostuvo que no comprende las principales preocupaciones de la población. Según Passaglia, si el Gobierno mantiene el rumbo actual, no existen razones para esperar cambios significativos durante los próximos años.

La construcción de Hechos comenzará a mostrar nuevos pasos durante marzo y abril, cuando está previsto que se presenten integrantes del equipo político. El intendente señaló que buscarán sumar personas capacitadas e idóneas, con la intención de ampliar la participación y consolidar una estructura que pueda competir electoralmente.

El espacio ya participó en elecciones en el norte de la provincia de Buenos Aires y, de acuerdo con Passaglia, los resultados obtenidos demostraron que existe margen para construir una opción por fuera de la polarización. La estrategia apunta a fortalecer su presencia territorial y extender la propuesta al conjunto de los 135 municipios bonaerenses.

En cuanto a la candidatura presidencial, el jefe comunal aclaró que todavía no está definido quién encabezará la fórmula. Sin embargo, anticipó que uno de los dos hermanos, Santiago o Manuel Passaglia, será candidato a presidente en 2027.

El dirigente afirmó que todavía falta tiempo para los comicios y que la prioridad inmediata consiste en definir la identidad del espacio, dar a conocer sus propuestas y presentar a quienes formarán parte del equipo. De ese modo, busca evitar que el proyecto quede limitado a una discusión anticipada de candidaturas.

Con críticas dirigidas a ambos extremos de la disputa política y una apuesta a proyectar su experiencia de gestión municipal al plano nacional, Passaglia busca posicionar a Hechos como una alternativa para las próximas elecciones. El desafío será transformar esa definición política en una estructura competitiva, capaz de ampliar su representación y captar el descontento de los votantes que no se identifican con el oficialismo ni con el kirchnerismo.