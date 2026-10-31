Rafaela conmemorará el Día de los Fieles Difuntos con una jornada de oración y recuerdo

Cada 2 de noviembre se conmemora el Día de los Fieles Difuntos, una fecha especial para recordar a quienes ya no están físicamente, pero permanecen presentes en la memoria y el afecto de sus seres queridos. En esta jornada, muchas familias rafaelinas se acercan al Cementerio Municipal para rendir homenaje a sus familiares y compartir momentos de reflexión y recogimiento.



En este marco, la Municipalidad de Rafaela, a través de la Subsecretaría de Servicios Públicos y Ambiente, junto a la Iglesia Católica - Decanato 4 Rafaela, invita a la comunidad a participar de las actividades conmemorativas que se desarrollarán el próximo lunes 2 de noviembre.



Desde las 9:00 y hasta las 17:30, agentes pastorales de distintas parroquias y movimientos recorrerán el Cementerio Municipal para acompañar a las familias, compartir momentos de oración y realizar bendiciones de tumbas.



Posteriormente, a las 17:30, se celebrará la tradicional misa en la capilla del cementerio, brindando un espacio de encuentro comunitario para recordar y honrar a las personas fallecidas.



El Día de los Fieles Difuntos forma parte de una tradición profundamente arraigada en la fe católica, que invita a mantener viva la memoria de quienes han partido a través de la oración, el recuerdo y el acompañamiento espiritual.



Más allá de su significado religioso, esta fecha representa también una oportunidad para recordar las historias, los momentos compartidos y los vínculos que permanecen presentes a lo largo del tiempo.



Desde el Municipio se invita a las familias rafaelinas a participar de esta jornada de respeto y reflexión, recordando que quienes asistan a la misa deberán llevar sillas o sillones para mayor comodidad.