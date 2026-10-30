Karina Milei y Santilli acercaron posiciones con 12 gobernadores en Rosario mientras el Gobierno busca suspender las PASO

Karina Milei y Diego Santilli compartieron una cumbre empresarial en Rosario con 12 gobernadores.

La Casa Rosada busca reunir los votos para suspender las PASO nacionales antes del 31 de diciembre.

El Gobierno analiza implementar sistemas de adhesiones para facilitar acuerdos electorales con fuerzas provinciales.

Maximiliano Pullaro recibió un reconocimiento de Karina Milei en medio del acercamiento político entre Santa Fe y el oficialismo.

Dentro de La Libertad Avanza existen diferencias sobre las condiciones y la velocidad de los acuerdos con los gobernadores.

La continuidad de las PASO podría modificar las alianzas provinciales y complicar la estrategia electoral del oficialismo para 2027.

La necesidad de construir acuerdos políticos para las elecciones de 2027 y reunir respaldo legislativo para las reformas impulsadas por Javier Milei quedó nuevamente en evidencia durante una cumbre empresarial realizada este jueves en Rosario. Allí coincidieron integrantes de primera línea del Gobierno nacional y 12 gobernadores, en un encuentro organizado alrededor del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que también funcionó como escenario para avanzar en conversaciones sobre la reforma electoral y las alianzas políticas del próximo año.

La principal prioridad de la Casa Rosada es conseguir los votos necesarios para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) nacionales de 2027. Las negociaciones están encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien mantiene contactos con los mandatarios provinciales y considera que existen condiciones favorables para alcanzar un entendimiento. En el oficialismo aseguran que las conversaciones avanzan positivamente, aunque todavía quedan diferencias sobre las condiciones políticas que acompañarían el acuerdo.

Inicialmente, dentro del Gobierno se esperaba que Karina Milei mantuviera una reunión reservada con varios gobernadores. Sin embargo, el encuentro terminó convirtiéndose en una mesa conjunta con otros mandatarios y representantes empresariales. Aunque formalmente la actividad estuvo concentrada en las inversiones, la presencia simultánea de los principales funcionarios nacionales y los representantes provinciales permitió continuar los contactos políticos.

La secretaria general de la Presidencia fue la última oradora del panel de apertura de la Ronda de Negocios del RIGI. Durante su intervención agradeció especialmente el acompañamiento de los gobernadores y destacó el programa como una herramienta para promover inversiones productivas. También tuvo un reconocimiento particular para el mandatario santafesino, Maximiliano Pullaro, uno de los organizadores de la jornada.

El gesto adquiere relevancia por el acercamiento que La Libertad Avanza viene desarrollando con el gobernador de Santa Fe de cara a 2027. En el oficialismo nacional consideran posible evitar una competencia intensa por la gobernación, aunque todavía deben resolverse los términos de un eventual entendimiento electoral.

Además de Karina Milei, participaron Martín Menem, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, y distintos funcionarios de las áreas de Producción, Energía y Comunicación. Entre los gobernadores estuvieron Pullaro, Rogelio Frigerio, Marcelo Orrego, Raúl Jalil, Carlos Sadir, Alfredo Cornejo, Claudio Vidal, Martín Llaryora, Juan Pablo Valdés, Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck y Osvaldo Jaldo.

La discusión electoral tiene como fecha límite el 31 de diciembre. Para entonces, el oficialismo necesita definir si consigue los respaldos parlamentarios para suspender las primarias. Santilli también evalúa introducir un mecanismo de colectoras, al que pretende denominar «sistemas de adhesiones», como alternativa para facilitar acuerdos con fuerzas provinciales y destrabar apoyos legislativos. La propuesta, sin embargo, todavía no genera consenso dentro de La Libertad Avanza.

Pullaro ya manifestó su respaldo a la suspensión de las PASO nacionales, aunque Santa Fe mantendrá ese sistema para sus elecciones provinciales. Dentro de la coalición Unidos existen diferencias, particularmente por la posición del socialismo, que rechaza modificar las reglas electorales nacionales.

Las negociaciones también están atravesadas por las distintas estrategias que conviven dentro del oficialismo. Santiago Caputo, Luis Caputo y Patricia Bullrich promueven acuerdos rápidos con los gobernadores para garantizar respaldo parlamentario y avanzar con el programa económico. En cambio, Martín Menem y Eduardo «Lule» Menem consideran necesario fortalecer primero la presencia de La Libertad Avanza en cada distrito y evitar concesiones que debiliten la identidad partidaria.

Karina Milei y Santilli intentan acercar ambas posiciones: acelerar los entendimientos sin resignar capacidad de negociación territorial. La discusión no se limita a la suspensión de las primarias, sino que incluye el Presupuesto y otras iniciativas legislativas que necesitan acompañamiento de las provincias.

La posibilidad de que las PASO continúen vigentes representa un escenario complicado para la estrategia electoral oficialista. Los gobernadores podrían adelantar sus comicios locales y definir sus alianzas sin quedar condicionados por el calendario nacional. Además, La Libertad Avanza tendría que competir en más distritos y revisar los acuerdos que busca construir para sostener la reelección presidencial.

En ese contexto, el Gobierno también combina negociaciones institucionales con movimientos de competencia territorial. Santilli firmará con Weretilneck un convenio para transferir a Río Negro obras de las rutas nacionales 22 y 151, mientras La Libertad Avanza prepara su participación en las elecciones municipales de Bariloche, donde competirá con candidatos impulsados por el senador nacional Enzo Fullone.

La cumbre de Rosario dejó así una señal de acercamiento entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales, pero también expuso que los acuerdos para 2027 todavía dependen de negociaciones complejas. El desafío del oficialismo será transformar la sintonía política exhibida en respaldos concretos en el Congreso y alianzas electorales capaces de sostener su proyecto nacional.