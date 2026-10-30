Guillermo Francos responsabilizó a Lula por el deterioro del vínculo con Milei y rechazó una interna con Bullrich

Guillermo Francos atribuyó a Luiz Inácio Lula da Silva el inicio del deterioro de las relaciones entre Brasil y la Argentina.

El ex jefe de Gabinete recordó el respaldo de Lula a Sergio Massa durante la campaña presidencial argentina de 2023.

Francos sostuvo que las diferencias entre Milei y Lula no deberían perjudicar los vínculos comerciales y sociales entre ambos países.

El ex funcionario destacó la trayectoria y el peso político de Patricia Bullrich dentro de La Libertad Avanza.

Francos rechazó una eventual competencia entre Bullrich y Milei dentro del oficialismo y advirtió sobre el riesgo de una división interna.

El ex jefe de Gabinete descartó negociar su regreso al Gobierno y destacó la capacidad de diálogo de Diego Santilli.

El ex jefe de Gabinete Guillermo Francos analizó las tensiones diplomáticas entre la Argentina y Brasil y atribuyó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva el inicio del deterioro de la relación bilateral. En sus declaraciones, también se refirió al posicionamiento de Patricia Bullrich dentro de La Libertad Avanza, destacó su trayectoria política y advirtió sobre los riesgos de una eventual competencia interna con Javier Milei.

Al explicar su interpretación del conflicto entre ambos países, Francos recordó el respaldo que Lula brindó a Sergio Massa durante la campaña presidencial argentina de 2023. Según sostuvo, aquella intervención, sumada a las diferencias ideológicas y personales entre los dos mandatarios, contribuyó a profundizar el distanciamiento entre Buenos Aires y Brasilia.

El ex funcionario afirmó que el presidente brasileño fue quien inició una escalada en la relación entre ambos países y vinculó las disputas presidenciales con decisiones diplomáticas que afectaron el vínculo bilateral, entre ellas el retiro de los embajadores brasileños de la Argentina.

Sin embargo, Francos consideró que las diferencias entre los jefes de Estado no deberían trasladarse a las relaciones entre las sociedades de ambos países. En ese sentido, destacó los intereses compartidos y la importancia de mantener una convivencia que permita preservar los vínculos comerciales, más allá de las posiciones políticas de sus respectivos gobiernos.

Al referirse al estilo personal de Milei, el ex jefe de Gabinete reconoció que no utilizaría algunas de las expresiones del Presidente. No obstante, señaló que determinadas declaraciones fueron interpretadas como metáforas, en una referencia a la forma en que el mandatario argentino comunica sus posiciones y confronta con sus adversarios.

El lugar de Patricia Bullrich dentro del oficialismo

Otro de los ejes de las declaraciones de Francos fue la situación política de Patricia Bullrich y su relación con el Presidente. El ex funcionario destacó que la actual dirigente oficialista cuenta con trayectoria y peso propio, y recordó su decisión de respaldar a Milei después de las elecciones de 2023.

Tras ese acercamiento político, Bullrich se incorporó al Gobierno como ministra de Seguridad, cargo desde el cual pasó a formar parte de la estructura de la administración libertaria. Para Francos, ese recorrido explica la relevancia de la dirigente dentro del espacio y su capacidad para sostener una posición política propia.

El ex jefe de Gabinete también coincidió con Bullrich en la necesidad de prestar atención a las dificultades cotidianas de la población. La evolución de la situación económica y sus consecuencias sobre los ciudadanos, según planteó, constituyen cuestiones que la dirigencia debe considerar al momento de definir sus prioridades.

Sin embargo, marcó una diferencia respecto de la posibilidad de modificar el programa económico por razones electorales. Francos sostuvo que las decisiones deben responder a los objetivos del plan y no quedar subordinadas a la búsqueda de ventajas políticas. De esa manera, planteó una distinción entre la necesidad de atender las demandas sociales y la conveniencia de alterar las medidas económicas para mejorar el posicionamiento electoral del oficialismo.

Consultado sobre la posibilidad de que Bullrich compita contra Milei dentro de La Libertad Avanza, Francos descartó que esa alternativa resulte razonable. A su entender, una disputa entre dirigentes del mismo espacio podría derivar en una división interna y debilitar la cohesión política del oficialismo.

Su posición refleja la importancia que atribuye a la continuidad de una conducción compartida bajo el liderazgo presidencial, aun cuando dentro del espacio existan dirigentes con trayectoria, apoyos propios y capacidad de construir una identidad política diferenciada.

Francos descartó volver al Poder Ejecutivo

Durante la entrevista, el ex jefe de Gabinete también se refirió a su situación personal y negó estar negociando un regreso al Poder Ejecutivo. De esa manera, descartó que mantenga conversaciones para reincorporarse a la administración nacional.

En cambio, destacó la capacidad de diálogo del actual jefe de Gabinete, Diego Santilli, a quien reconoció por su disposición para establecer vínculos con distintos sectores políticos.

Las declaraciones de Francos abordaron así dos dimensiones de la actualidad gubernamental: las dificultades diplomáticas con Brasil y los equilibrios internos de La Libertad Avanza. En ambos casos, el ex funcionario defendió la necesidad de evitar que las diferencias políticas deriven en rupturas que afecten los vínculos institucionales o la unidad del oficialismo.