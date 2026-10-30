Sturzenegger cuestionó la respuesta empresaria a la reforma laboral y defendió los convenios por empresa

Sturzenegger manifestó su disconformidad con la respuesta de los empresarios frente a la reforma laboral.

El ministro cuestionó la ultraactividad porque, según su interpretación, puede impedir la renegociación de los convenios colectivos.

El funcionario criticó la uniformidad de los acuerdos y reclamó negociaciones más adaptadas a cada empresa y actividad.

Sturzenegger cuestionó los aportes y cobros contemplados en determinados acuerdos entre organizaciones empresarias y sindicales.

El ministro destacó que una representación del 10% de los empleados de una sección o rubro puede incorporarse a la mesa de negociación.

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas rechazó la reglamentación de los aportes obligatorios y reclamó coherencia en la implementación de la reforma.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expresó su disconformidad con la reacción de los empresarios frente a los cambios impulsados por el Gobierno en materia laboral y reclamó una mayor disposición para negociar nuevas condiciones de trabajo. Durante una exposición ante la Bolsa de Comercio de Córdoba, cuestionó mecanismos que, a su entender, limitaron las negociaciones entre empleadores y sindicatos, y aseguró que recibió pedidos de cámaras empresarias que actualmente no pueden participar de las conversaciones.

Uno de los ejes de su planteo fue la ultraactividad de los convenios colectivos, un mecanismo que mantiene vigente un acuerdo laboral cuando vence su plazo si las partes no alcanzan uno nuevo. Según explicó el funcionario, esa continuidad podía convertirse en un obstáculo cuando alguno de los sectores involucrados se negaba a renegociar.

Sturzenegger consideró que ese esquema otorgaba a cada parte la posibilidad de bloquear los cambios y terminaba debilitando la negociación. Desde su perspectiva, la modificación de esa regla debía facilitar que empresarios y representantes de los trabajadores volvieran a sentarse a discutir las condiciones laborales.

El ministro sostuvo que, antes de la reforma, los propios empresarios le habían transmitido que una reducción de los efectos de la ultraactividad les permitiría negociar acuerdos más favorables. Sin embargo, manifestó que la respuesta posterior del sector no estuvo a la altura de las expectativas que había generado ese reclamo.

También cuestionó la uniformidad de los convenios colectivos y afirmó que muchos acuerdos terminan repitiendo las mismas condiciones porque las partes prefieren evitar conflictos y dejar que el Estado intervenga para resolver las diferencias. En su interpretación, esa dinámica reduce las posibilidades de alcanzar arreglos adaptados a las características particulares de cada actividad o empresa.

Otro de los aspectos que puso en discusión fueron los mecanismos de aportes y cobros vinculados con las organizaciones empresarias y sindicales. Sturzenegger señaló que existen convenios en los que, según describió, se establecen pagos de los trabajadores a los sindicatos y contribuciones de las compañías a las cámaras empresariales.

El funcionario planteó que esos acuerdos pueden configurar entendimientos entre las representaciones patronales y gremiales que no necesariamente reflejan los intereses de todos los empleadores y trabajadores involucrados. Su cuestionamiento se inscribió en una crítica más amplia a las estructuras de negociación que, a su juicio, restringen la competencia y la posibilidad de modificar las condiciones vigentes.

En ese marco, destacó una disposición que amplía la participación en las negociaciones colectivas. Según explicó, una representación que reúna al 10% de los empleados de una sección o rubro puede incorporarse a la mesa de discusión. Sturzenegger aseguró que recibió solicitudes de cámaras empresarias que, bajo las condiciones actuales, no pueden intervenir en esos ámbitos.

La posibilidad de ampliar la representación busca modificar el funcionamiento de las negociaciones y permitir que otros actores empresariales tengan voz en la definición de los acuerdos. Para el ministro, esa apertura forma parte de los cambios necesarios para superar un sistema que considera demasiado cerrado y uniforme.

Durante su exposición, también defendió la posibilidad de establecer convenios colectivos por empresa. Sostuvo que la Ley de Modernización Laboral habilita a empleadores y trabajadores a negociar acuerdos específicos para cada establecimiento, siempre que exista entendimiento entre ambas partes.

La Ley de Modernización Laboral N.º 27.802 otorgó prevalencia a los convenios por empresa frente a los acuerdos generales de actividad y habilitó condiciones menos favorables que las previstas en el piso sectorial. Ese cambio constituye uno de los puntos centrales de la reforma, al trasladar parte de la definición de las condiciones laborales hacia el ámbito particular de cada compañía.

Sin embargo, la implementación de los cambios también generó cuestionamientos desde el sector empresario. La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas rechazó el Decreto 612/2026 por la reglamentación de los aportes obligatorios y reclamó coherencia entre los objetivos anunciados por el Gobierno al promover la modernización laboral y las disposiciones adoptadas posteriormente.

La diferencia entre el planteo oficial y las objeciones empresarias expone una tensión dentro del proceso de reforma. Mientras Sturzenegger reclama que las compañías aprovechen las herramientas disponibles para negociar condiciones propias, algunas organizaciones cuestionan aspectos de la reglamentación. El desafío para el Gobierno será transformar los cambios normativos en acuerdos concretos y resolver las diferencias que persisten entre los objetivos de la reforma y su aplicación.