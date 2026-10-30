Bullrich supera a Milei en un eventual balotaje contra Kicillof, según una encuesta

Patricia Bullrich alcanza el 47,3% frente al 40,1% de Axel Kicillof en un eventual balotaje.

Javier Milei obtendría el 43% contra el 40,6% del gobernador bonaerense, una diferencia de 2,4 puntos.

El 57,5% de los consultados prefiere un cambio en la conducción del país, mientras que el 33,8% respalda la continuidad.

Milei lidera la intención de voto en primera vuelta con el 27,1%, seguido por Kicillof, con el 16,5%.

Bullrich reúne el 8,5% en primera vuelta y registra una mejora en otras mediciones recientes.

Los indecisos y los votos en blanco representan cerca del 15% en los escenarios de balotaje, según el relevamiento.

Patricia Bullrich aparece mejor posicionada que Javier Milei en una eventual segunda vuelta presidencial frente al gobernador bonaerense Axel Kicillof, de acuerdo con una encuesta nacional de CB Global Data. La medición le atribuye a la senadora una ventaja de 7,2 puntos porcentuales sobre el dirigente peronista, mientras que el Presidente se impondría por una diferencia considerablemente menor, en un escenario electoral atravesado por una demanda mayoritaria de cambio político.

Según los resultados del relevamiento, Bullrich alcanzaría el 47,3% de los votos frente al 40,1% de Kicillof. En cambio, en una eventual definición entre Milei y el gobernador bonaerense, el mandatario obtendría el 43% contra el 40,6% de su rival, una distancia de apenas 2,4 puntos.

La diferencia entre ambos escenarios constituye uno de los principales datos del estudio, que ubica a la actual senadora en una posición competitiva frente a un referente del peronismo. Sin embargo, los porcentajes corresponden a una medición de intención de voto y no representan una proyección definitiva sobre el resultado de una futura elección.

El informe también refleja un escenario complejo para el oficialismo en términos de expectativas políticas. El 57,5% de los encuestados manifestó que prefiere un cambio en la conducción del país, frente al 33,8% que se inclinó por la continuidad del actual Gobierno. Otro 8,7% no expresó una posición definida.

La diferencia entre quienes reclaman un cambio y quienes respaldan la continuidad alcanza los 23,7 puntos porcentuales. Este resultado señala la existencia de un clima de disconformidad con la actual orientación política, aunque el sondeo no determina qué fuerza o candidato sería el principal beneficiario de esa demanda.

Milei conserva la ventaja en la primera vuelta

Pese a las diferencias que aparecen en los escenarios de segunda vuelta, Milei mantiene el primer lugar en la intención de voto para una eventual primera vuelta presidencial. El Presidente reúne el 27,1% de las preferencias, con una ventaja de 10,6 puntos sobre Kicillof, que alcanza el 16,5%.

En tercer lugar aparece un eventual candidato elegido por Cristina Kirchner, con el 12,1%. La cifra refleja el peso que todavía podría conservar el espacio identificado con la ex presidenta, aunque el resultado depende de una candidatura que no está individualizada en la encuesta.

Bullrich se ubica en el cuarto puesto, con el 8,5%, por debajo de los principales referentes de La Libertad Avanza y el peronismo. Más atrás figuran Myriam Bregman, con el 7,3%; el peronismo federal, con el 3,5%; y Miguel Ángel Pichetto, con el 0,9%.

La comparación entre primera y segunda vuelta muestra que el escenario cambia según los candidatos enfrentados. Mientras Milei lidera la primera ronda, Bullrich registra una ventaja más amplia en el mano a mano con Kicillof. Los datos, por sí solos, no permiten establecer qué factores explican esa diferencia ni anticipar cómo se comportarían los votantes de otras fuerzas ante una eventual definición electoral.

El crecimiento de Bullrich y el peso de los indecisos

El desempeño de Bullrich en los escenarios de balotaje coincide con otras mediciones recientes que señalaron una mejora en su posicionamiento político. Un relevamiento de Zuban Córdoba también había registrado un crecimiento de la senadora en medio de su distanciamiento con Milei.

La evolución de su imagen electoral adquiere relevancia en un contexto en el que el oficialismo enfrenta una demanda de cambio superior al respaldo a la continuidad. No obstante, los resultados disponibles no permiten afirmar que ese movimiento responda exclusivamente a las diferencias políticas entre Bullrich y el Presidente.

Otro factor relevante es el porcentaje de electores que todavía no tiene una posición definida o que optaría por votar en blanco. En los dos escenarios de segunda vuelta analizados, la proporción conjunta de indecisos y votos en blanco ronda el 15%. Ese segmento podría tener una incidencia decisiva en una competencia con diferencias relativamente estrechas, especialmente en el enfrentamiento entre Milei y Kicillof.

El trabajo de campo de CB Global Data se realizó entre el 21 y el 25 de octubre mediante encuestas online a personas mayores de 18 años de todo el país. El informe difundido no especifica el tamaño de la muestra, el margen de error ni quién encargó el estudio, limitaciones que deben considerarse al interpretar sus resultados.

Por ahora, la encuesta presenta una fotografía de las preferencias electorales y de las expectativas sobre la continuidad del Gobierno. La distancia entre los escenarios de primera y segunda vuelta, el posicionamiento de Bullrich y la mayoría favorable a un cambio constituyen las principales señales de una competencia política cuyo desenlace todavía permanece abierto.