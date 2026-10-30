Ferraro pedirá la interpelación de Quirno y Monteoliva por el paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina

Maximiliano Ferraro anunció que pedirá la interpelación de Pablo Quirno y Alejandra Monteoliva por el traslado de Flávio Bolsonaro.

El diputado acusó al Gobierno de Javier Milei de facilitar la salida del senador brasileño mediante organismos estatales.

Migraciones confirmó que Bolsonaro ingresó a la Argentina con su esposa y sus dos hijas el 27 de octubre por Misiones.

La familia presentó documentación válida y abordó un vuelo privado cuyo destino declarado era Guayaquil, aunque posteriormente la aeronave continuó hacia Miami.

Ferraro cuestionó la posición diplomática del Gobierno argentino frente al triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva y advirtió sobre posibles consecuencias para el vínculo bilateral y el Mercosur.

Las acusaciones sobre complicidad estatal y una operación de inteligencia no fueron acreditadas por la información oficial difundida sobre el ingreso y el vuelo posterior.

El traslado de Flávio Bolsonaro desde la Argentina hacia Estados Unidos, luego de su derrota en el balotaje presidencial brasileño, abrió un nuevo frente de confrontación política para el gobierno de Javier Milei. El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro anunció que solicitará la interpelación de los ministros Pablo Quirno, de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y Alejandra Monteoliva, de Seguridad Nacional, para que expliquen las circunstancias del ingreso del senador brasileño y su posterior salida del país.

El legislador acusó a la administración libertaria de haber facilitado el traslado mediante la intervención de organismos estatales. A través de una publicación en su cuenta de X, sostuvo que ambos funcionarios deben presentarse ante el Congreso para dar explicaciones sobre lo ocurrido y responder por las decisiones adoptadas durante el operativo.

Las declaraciones de Ferraro se produjeron después de que la Dirección Nacional de Migraciones confirmara que Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina acompañado por su esposa y sus dos hijas. El organismo precisó que el grupo familiar llegó el martes 27 de octubre a las 22:50 por el puente internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones.

De acuerdo con la información oficial, los cuatro integrantes de la familia presentaron documentación válida y no tenían impedimentos legales para ingresar al territorio argentino. Cuarenta minutos después, a las 23:30, abordaron un avión privado de la empresa Baires Fly S.A., cuyo destino declarado era Guayaquil, Ecuador. Posteriormente, trascendió que la aeronave continuó su recorrido hacia Miami, Estados Unidos.

A partir de esos datos, Ferraro cuestionó el papel de distintas dependencias públicas y mencionó a Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El diputado sostuvo que esos organismos habrían coordinado y brindado asistencia operativa para concretar la salida del senador brasileño.

Sin embargo, las afirmaciones sobre una presunta complicidad estatal y una supuesta operación de inteligencia constituyen acusaciones formuladas por el legislador. La información difundida por Migraciones confirmó el ingreso de Bolsonaro y los detalles del vuelo posterior, pero no atribuyó responsabilidades políticas ni describió una maniobra destinada a eludir a la Justicia brasileña.

Ferraro insistió en que el episodio no debe analizarse únicamente desde el punto de vista de los requisitos migratorios. Según su planteo, la presentación de documentación en regla no alcanza para despejar las dudas sobre la eventual intervención de funcionarios argentinos. Por ese motivo, reclamó que las autoridades nacionales expliquen qué actuaciones se realizaron, qué organismos participaron y bajo qué criterios se desarrolló el procedimiento.

El diputado también vinculó el caso con la política exterior del Gobierno y cuestionó la posición de Milei frente al resultado electoral de Brasil. En particular, señaló que el Presidente no reconoció institucionalmente el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva, pese a que Brasil integra el Mercosur y constituye un socio estratégico para la Argentina.

En ese sentido, advirtió sobre las posibles consecuencias diplomáticas de las decisiones adoptadas por la administración libertaria. Para Ferraro, una eventual participación estatal en el traslado podría comprometer la relación bilateral con el principal socio comercial argentino y afectar el funcionamiento del bloque regional.

El legislador amplió sus críticas al relacionar la controversia con el debate sobre las atribuciones del futuro Consejo de Seguridad y Defensa. Recordó que, el día anterior, distintos sectores habían respaldado un dictamen destinado a habilitar ese organismo con amplias facultades y utilizó el episodio de Bolsonaro para cuestionar la conveniencia de otorgar nuevas competencias en materia de seguridad.

La iniciativa de interpelación buscará trasladar la controversia al ámbito parlamentario y exigir explicaciones a los responsables de las áreas involucradas. Mientras tanto, el caso suma tensión a la discusión política sobre la relación del Gobierno argentino con Brasil, el papel de los organismos de seguridad e inteligencia y los límites de la actuación estatal en asuntos que pueden tener repercusiones internacionales.

Por el momento, no se informaron conclusiones oficiales que acrediten las acusaciones formuladas por Ferraro. La eventual interpelación podría convertirse en una instancia para esclarecer las circunstancias del traslado y determinar si existieron irregularidades en el procedimiento.