Bausili defendió el uso de los swaps con China y Estados Unidos y anticipó presiones inflacionarias para fin de año

El swap con China mantiene activado un tramo de USD 5.000 millones disponible para su utilización.

El acuerdo con Estados Unidos asciende a USD 20.000 millones y funciona bajo un mecanismo diferente.

Bausili sostuvo que la respuesta ante una eventual corrida cambiaria dependerá de las características de cada shock.

El Banco Central prevé presiones inflacionarias transitorias durante el último trimestre de 2026.

La reforma de la Carta Orgánica busca limitar el financiamiento monetario al sector público y consolidar la desinflación.

El organismo anticipa una recuperación de la actividad económica durante el cuarto trimestre de 2026.

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, explicó las diferencias entre los acuerdos de intercambio de monedas con China y Estados Unidos, defendió la estrategia de administración de las reservas de oro y analizó los principales desafíos económicos de cara a 2027. Durante la presentación del Informe de Política Monetaria (IPOM) correspondiente al tercer trimestre de 2026, también reconoció que la inflación podría experimentar nuevas presiones en los últimos meses del año y proyectó una recuperación de la actividad económica durante el cuarto trimestre.

Uno de los puntos centrales de la conferencia fue la disponibilidad de herramientas financieras para afrontar eventuales episodios de tensión cambiaria o dificultades para cubrir las necesidades de financiamiento del Estado. La reciente suspensión de las colocaciones del Bonar 2029 (AO29), en un contexto de aumento de las tasas de interés internacionales, reavivó las dudas sobre el cumplimiento del programa financiero previsto por el Ministerio de Economía.

El esquema oficial contemplaba obtener USD 6.000 millones mediante colocaciones en los mercados de capitales durante 2026 y otros USD 5.000 millones en 2027. Frente a las dificultades para acceder a financiamiento en condiciones convenientes, Bausili destacó que el acuerdo con China mantiene disponible un tramo por USD 5.000 millones.

El titular del BCRA precisó que esa porción del swap permanece activada y que su disponibilidad fue confirmada por el Banco Central de China. Según explicó, se trata de una fuente de liquidez acordada entre ambas instituciones, cuyo uso se encuentra contemplado en la documentación correspondiente.

La situación del acuerdo con Estados Unidos es diferente. Bausili señaló que no existe un tramo activado equivalente al mecanismo chino, sino un acuerdo vigente por USD 20.000 millones. La distinción resulta relevante para evaluar qué recursos podrían utilizarse ante una eventual necesidad de divisas, aunque el funcionario no precisó qué proporción de esos fondos estaría disponible para cada escenario.

Consultado sobre una posible corrida cambiaria durante las elecciones presidenciales de 2027, el presidente del Banco Central afirmó que la entidad no elabora proyecciones específicas sobre ese tipo de episodios. Sostuvo que la respuesta dependerá de las características de cada perturbación y que la estrategia consiste en ampliar las herramientas disponibles para seleccionar la más adecuada según las circunstancias.

Otro de los asuntos abordados fue la administración de las reservas de oro, cuestionada por sectores de la oposición. Bausili rechazó las versiones sobre posibles pérdidas y explicó que las operaciones vinculadas con la cobertura de esas tenencias fueron modificándose. También aseguró que el Banco Central no tiene oro depositado en Inglaterra.

El funcionario reconoció que, para instrumentar mecanismos de cobertura, la entidad trabajó, entre otros, con Deutsche Bank, institución en la que había trabajado anteriormente. Sin embargo, descartó la existencia de un conflicto de interés al sostener que ya transcurrió el plazo establecido por la Ley de Ética Pública. Además, respondió a las críticas del ex titular del organismo Martín Redrado, al señalar que las modalidades de cobertura utilizadas actualmente difieren de las aplicadas durante su gestión.

En materia de precios, el informe advirtió que la inflación podría recibir presiones transitorias durante el cuarto trimestre de 2026. Entre los factores identificados figuran la estacionalidad de la carne vacuna, los ajustes de tarifas de gas, la evolución de los combustibles y las variaciones del precio internacional del petróleo.

El BCRA señaló que el Índice de Precios al Consumidor registró un incremento mensual promedio del 1,9% entre julio y septiembre. No obstante, advirtió que las subas de las naftas registradas a fines de septiembre tendrían un impacto más completo sobre el indicador de octubre, mientras que los combustibles podrían trasladar nuevos aumentos a los costos de transporte y producción.

Bausili también defendió la importancia de reformar la Carta Orgánica del Banco Central. Según sostuvo, impedir el financiamiento al sector público y limitar la distribución de utilidades contribuiría a consolidar institucionalmente la desinflación y reduciría el riesgo de que futuros desequilibrios fiscales impulsen una expansión monetaria.

En cuanto a la actividad económica, el informe indicó que el producto interno bruto cayó un 0,6% desestacionalizado en el segundo trimestre respecto del primero y habría vuelto a retroceder durante el tercero. Entre las causas mencionadas aparecen la normalización de la producción agropecuaria tras cosechas excepcionales, las restricciones temporarias en el suministro de gas para las industrias y las condiciones climáticas desfavorables.

Sin embargo, el Banco Central anticipó una mejora para el último trimestre del año, apoyada en la normalización de esos factores y en la evolución de indicadores como el despacho de cemento, las ventas minoristas y los patentamientos de automóviles y motocicletas, que mostraron avances durante agosto y septiembre.

El organismo espera, de esta manera, que la recuperación de la actividad permita revertir parte de la debilidad reciente, aunque reconoce que la trayectoria de los precios y las condiciones financieras internacionales seguirán condicionando el escenario económico.