Arriazu alertó sobre el riesgo de una corrida cambiaria en 2027 y JP Morgan advirtió por la deuda

El economista Ricardo Arriazu advirtió sobre el riesgo de una corrida cambiaria en 2027 si no cambia la política monetaria.

La acumulación de reservas podría perjudicar el crédito interno y limitar la recuperación económica.

Arriazu sostuvo que la Argentina podría crecer cerca del 5% anual, pero actualmente avanza alrededor del 2%.

JP Morgan vinculó el riesgo país superior a los 700 puntos con el temor a un incumplimiento de la deuda después de las elecciones de 2027.

Los inversores internacionales mantienen dudas sobre la estabilidad económica y la continuidad de las políticas actuales.

La economía del conocimiento aparece como una oportunidad, con exportaciones potenciales de 15.000 millones de dólares y perspectivas de creación de empleo.

El rumbo de la política monetaria y las dudas sobre la capacidad de pago de la deuda pública comenzaron a concentrar nuevas advertencias sobre la economía argentina. El economista Ricardo Arriazu alertó que una corrida cambiaria en 2027 podría convertirse en un escenario posible si el Gobierno de Javier Milei no modifica su estrategia de acumulación de reservas, mientras que JP Morgan señaló que el riesgo país por encima de los 700 puntos refleja la desconfianza de los inversores frente al futuro político y financiero del país.

Arriazu expuso su diagnóstico durante el encuentro “De sostener a crecer”, realizado en Puerto Madero y organizado por Lantia Capital. Ante unos 150 asistentes, entre ellos representantes de grandes empresas y del sector financiero, sostuvo que el problema no radica en comprar dólares para fortalecer las reservas, sino en hacerlo a costa de reducir el financiamiento disponible para la actividad económica.

“Estoy a favor de que compren reservas, pero no de comprar a costa de destruir crédito interno, porque, si no, genero recesión, desconfianza y una corrida el año que viene, ¿para qué acumulo dólares si yo genero el problema?”, planteó el economista.

La advertencia apunta al mecanismo mediante el cual el Banco Central adquiere divisas del sector privado y transfiere parte de ellas al Tesoro para afrontar vencimientos de deuda. Según el diagnóstico de Arriazu, esa estrategia puede reducir la disponibilidad de pesos destinados a financiar a las empresas y los consumidores, limitar la recuperación y profundizar el estancamiento.

El economista considera que la Argentina tiene condiciones para crecer a un ritmo cercano al 5% anual, impulsada por el agro, la energía y la minería. Sin embargo, el crecimiento actual ronda el 2%, una diferencia que atribuyó principalmente a las restricciones que enfrenta el financiamiento de la economía.

A su entender, el desafío consiste en fortalecer las reservas sin perjudicar el crédito interno, garantizar recursos para sostener la actividad y ofrecer señales de estabilidad que permitan reducir la incertidumbre de cara a las elecciones de 2027.

La desconfianza también se refleja en la estructura financiera del país. La deuda pública equivale al 62% del producto bruto interno (PBI), mientras que la deuda privada representa cerca del 37%. Al mismo tiempo, los argentinos mantienen aproximadamente 458.000 millones de dólares en activos en el exterior, una magnitud que expone la persistencia de la búsqueda de resguardo fuera del sistema local.

Arriazu advirtió que la falta de una recuperación rápida podría deteriorar la credibilidad del Gobierno y poner en riesgo una oportunidad de crecimiento. También cuestionó si las autoridades comprenden la necesidad de modificar la estrategia monetaria antes de que sus efectos se profundicen.

La preocupación por el horizonte electoral fue compartida por Facundo Gómez Minujín, CEO de JP Morgan para Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay. El ejecutivo sostuvo que el riesgo país, ubicado por encima de los 700 puntos, refleja principalmente el temor de los inversores a que un futuro gobierno interrumpa el cumplimiento de las obligaciones de deuda después de 2027.

Según su análisis, la Argentina dejó pasar una oportunidad para recuperar el acceso al mercado internacional cuando el indicador rondaba los 400 puntos. Aunque reconoció que el Gobierno logró cubrir sus necesidades financieras, consideró que aquella ventana se cerró en medio de la incertidumbre.

Minujín comparó la situación argentina con la de Estados Unidos y Brasil, cuyos indicadores de riesgo soberano se ubican cerca de los 200 puntos pese a sus elevados déficits fiscales. Para el banquero, la diferencia está vinculada con el temor a una eventual reestructuración forzosa de la deuda argentina.

“Si el próximo gobierno entra en default, es por voluntad propia de no pagar”, afirmó, al describir la percepción de los inversores sobre el problema de fondo.

Durante una reciente gira por Londres, Minujín también encontró escepticismo entre los fondos de inversión respecto de la estabilidad económica argentina después de las elecciones de 2027. Esa desconfianza contribuye a explicar la persistencia del riesgo país en niveles elevados, pese a los avances fiscales.

No obstante, destacó el potencial de la economía del conocimiento, que podría generar exportaciones por 15.000 millones de dólares. Como ejemplo mencionó el centro de servicios de JP Morgan en el país, que emplea a 4.200 personas y proyecta ampliar su plantel a 5.000 trabajadores.

Las advertencias de Arriazu y JP Morgan convergen en un punto central: la economía enfrenta el desafío de recuperar el crédito, sostener el crecimiento y reducir las dudas sobre la continuidad de los compromisos financieros. Con 2027 en el horizonte, las decisiones monetarias y las señales políticas serán determinantes para evitar que la incertidumbre se transforme en una nueva crisis cambiaria y de deuda.