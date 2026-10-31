Brasil pidió explicaciones a la Argentina por la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos

Itamaraty convocó a Emilia Cortés para pedir explicaciones sobre la salida de Flávio Bolsonaro.

El senador brasileño llegó a Miami tras atravesar Argentina y Ecuador.

Brasil buscó determinar si funcionarios del gobierno de Milei participaron en la operación.

La reunión diplomática se desarrolló sin protestas formales ni anuncios de sanciones.

Las relaciones entre Brasil y Argentina ya estaban debilitadas por las diferencias entre Lula y Milei.

La convocatoria constituyó el primer contacto formal conocido entre ambas cancillerías tras la partida del senador.

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva convocó a la máxima autoridad diplomática argentina en Brasilia para solicitar información sobre una eventual participación de la administración de Javier Milei en la salida del senador Flávio Bolsonaro de Brasil. El legislador, integrante del Partido Liberal (PL), llegó a Miami después de atravesar territorio argentino y ecuatoriano. El episodio abrió un nuevo foco de atención en una relación bilateral que ya se encuentra debilitada por las diferencias políticas entre ambos presidentes.

La reunión se realizó el jueves 29 de octubre en la sede de la diplomacia brasileña y se extendió durante apenas unos minutos. Por Brasil participó João Marcelo Galvão de Queiroz, embajador a cargo del Departamento de Mercosur del Ministerio de Relaciones Exteriores, conocido como Itamaraty. La Argentina estuvo representada por Emilia Cortés, ministra consejera que actualmente conduce la misión diplomática en Brasilia.

El objetivo del encuentro fue obtener información oficial sobre las circunstancias del viaje de Bolsonaro y determinar si funcionarios del gobierno argentino pudieron haber intervenido en la operación que le permitió abandonar Brasil. La convocatoria no estuvo acompañada por una protesta formal ni por una advertencia pública de las autoridades brasileñas.

La decisión de mantener un perfil discreto respondió a la intención de Brasilia de evitar que el episodio se transforme en una confrontación abierta con Buenos Aires. Según la interpretación de fuentes diplomáticas, el contacto constituyó una instancia de consulta para esclarecer los hechos, sin que eso implique la imposición de sanciones o una modificación adicional del vínculo bilateral.

Un procedimiento diplomático para evitar una escalada

La convocatoria de Cortés fue concebida como una herramienta habitual en las relaciones internacionales cuando un gobierno necesita aclaraciones sobre acontecimientos que podrían involucrar a otro Estado. En este caso, la diplomacia brasileña buscó conocer los detalles de un desplazamiento que tuvo consecuencias políticas y que podría generar interrogantes sobre la actuación de las autoridades argentinas.

El cuidado en el tratamiento del asunto también estuvo relacionado con la decisión del Ejecutivo de Lula de no profundizar las diferencias con los gobiernos de Milei y Donald Trump. La llegada de Bolsonaro a Estados Unidos, donde se prevé que permanezca junto a su familia tras obtener las visas correspondientes, incorporó un componente adicional a una situación que involucra a tres países.

Por ese motivo, las autoridades brasileñas evitaron convertir el pedido de explicaciones en un enfrentamiento público. La reunión no fue encabezada por los principales responsables de Itamaraty, una señal de que el gobierno buscó mantener el episodio en un nivel diplomático acotado mientras intenta establecer qué ocurrió.

Flávio Bolsonaro abandonó Brasil el miércoles 28 de octubre y llegó posteriormente a Miami, luego de un recorrido que incluyó el paso por la Argentina y Ecuador. Las circunstancias de ese itinerario despertaron interrogantes sobre la eventual colaboración de funcionarios de la administración de Milei, aunque la convocatoria diplomática, por sí sola, no demuestra que esa intervención haya existido.

Una relación bilateral marcada por las diferencias políticas

El episodio se produjo en un contexto de deterioro de los vínculos entre Brasil y la Argentina. Cortés quedó al frente de la representación diplomática argentina después de la salida de Daniel Raimondi en agosto, en medio de una crisis que había provocado una reducción del nivel de las relaciones entre ambos países.

La decisión brasileña de rebajar la representación diplomática a la categoría de encargados de negocios fue una respuesta a los cuestionamientos de Milei contra Lula y al respaldo público del presidente argentino a Flávio Bolsonaro. La crisis también derivó en la salida de los embajadores de ambos países de sus respectivas sedes, lo que evidenció la profundidad de las diferencias entre las administraciones.

Desde entonces, las relaciones bilaterales quedaron condicionadas por las disputas ideológicas y los posicionamientos contrapuestos de sus respectivos presidentes. En ese escenario, cualquier acontecimiento que involucre a integrantes del entorno político de Bolsonaro puede adquirir una dimensión diplomática adicional.

La convocatoria a Cortés representó el primer contacto formal conocido entre ambas cancillerías después de la salida del senador brasileño hacia Estados Unidos. Aunque el encuentro no derivó en una protesta oficial ni en nuevas medidas contra la representación argentina, dejó planteada la necesidad de esclarecer el recorrido de Bolsonaro y las posibles intervenciones que facilitaron su partida.

Por ahora, Brasilia eligió la cautela y evitó elevar el tono de la controversia. Sin embargo, el episodio vuelve a poner de manifiesto la fragilidad del vínculo entre Lula y Milei, en momentos en que las diferencias políticas entre ambos gobiernos continúan condicionando la relación entre los dos principales socios del Mercosur.