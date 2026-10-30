El Concejo Municipal aprobó una reforma integral de su Reglamento Interno después de 34 años

Resumen

El Concejo Municipal de Rafaela aprobó una profunda modificación de su Reglamento Interno, que no tenía una actualización integral desde hacía 34 años.

La iniciativa fue impulsada por la presidenta del cuerpo, Mabel Fossatti, y apunta a adecuar el funcionamiento legislativo a la nueva Constitución provincial y a la Ley Orgánica de Municipios.

El proyecto obtuvo unanimidad en la votación general, aunque el artículo referido a las abstenciones generó diferencias y se aprobó por cinco votos contra tres.

La nueva normativa contiene 173 artículos, distribuidos en 11 títulos y dos anexos.

Durante la sesión también se trataron iniciativas sobre combustible, reciclado de aceite vegetal, formación docente y pedidos de informes de la oposición.

El Concejo Municipal de Rafaela dio un paso importante en la modernización de su funcionamiento institucional al aprobar este jueves una reforma integral de su Reglamento Interno, una normativa que permanecía prácticamente sin modificaciones estructurales desde hacía más de tres décadas.

La propuesta, impulsada por la presidenta del cuerpo legislativo, Mabel Fossatti, tiene como objetivo adecuar las reglas que organizan la actividad parlamentaria a los nuevos lineamientos establecidos por la reforma de la Constitución de Santa Fe y la recientemente sancionada Ley Orgánica de Municipios.

En términos generales, la iniciativa consiguió el acompañamiento de todos los concejales. Sin embargo, durante el tratamiento particular apareció una diferencia en torno al artículo que establece las condiciones para las abstenciones en las votaciones. Ese punto terminó siendo aprobado por cinco votos afirmativos contra tres.

La modificación del reglamento fue uno de los asuntos centrales de una sesión que tuvo una agenda extensa y que también incluyó proyectos relacionados con la adquisición directa de combustibles y lubricantes, la radicación de una firma dedicada al procesamiento de aceite vegetal usado en el Parque Tecnológico de Reciclado y la incorporación de nuevos contenidos en la formación docente.

La actividad legislativa estuvo acompañada por alumnos y profesores de las escuelas Alicia Cattáneo y 25 de Mayo, quienes participaron en el marco del programa Concejo Joven. La única ausencia fue la de la concejal Valeria Soltermam, quien contaba con la correspondiente justificación.

173 artículos para reorganizar el funcionamiento legislativo

El nuevo Reglamento Interno quedó conformado por 173 artículos, organizados en 11 títulos y dos anexos, estos últimos destinados a establecer la estructura orgánica del Concejo Municipal.

La reforma responde a la necesidad de actualizar disposiciones que habían quedado desfasadas frente a las transformaciones institucionales y jurídicas de los últimos años. En particular, se busca incorporar al funcionamiento cotidiano del cuerpo legislativo los cambios derivados de la nueva Constitución provincial, que amplió derechos ciudadanos y reconoció expresamente la autonomía municipal.

La lectura del proyecto de resolución estuvo a cargo del secretario legislativo, Federico Audagna, mientras que Fossatti asumió la exposición de los fundamentos como miembro informante. Para intervenir en ese carácter, la presidenta ocupó transitoriamente la banca correspondiente a la vicepresidenta primera, María Paz Caruso.

Al presentar la iniciativa, Fossatti explicó que el propósito central era adecuar las disposiciones internas del Concejo a las nuevas normas provinciales, particularmente a la Ley Orgánica de Municipios Nº 14.436.

Entre las modificaciones más relevantes aparece la adecuación del calendario de sesiones ordinarias y la incorporación de la posibilidad de desarrollar encuentros virtuales cuando existan circunstancias de fuerza mayor que impidan la presencialidad.

También se incorporan herramientas destinadas a ampliar la participación de los vecinos en las decisiones públicas y se establecen mecanismos vinculados con la revocatoria de mandatos de funcionarios electivos frente a determinadas situaciones de gravedad.

Otro aspecto contemplado es la formalización de las dos modalidades de dieta, junto con la implementación de un sistema de sanciones para los concejales que registren inasistencias a las sesiones.

El reglamento también incorpora la posibilidad de requerir asesoramiento técnico especializado para analizar proyectos y crea la figura de un coordinador general, cuya función será brindar acompañamiento y orientación a quienes se incorporen al ámbito legislativo.

La reorganización de las comisiones internas constituye otro de los puntos de la reforma. A esto se suman disposiciones que permitirán realizar sesiones fuera de la sede habitual del Concejo y una regulación más precisa para el otorgamiento de reconocimientos y declaraciones de interés.

Finalmente, la nueva normativa establece criterios para ordenar los procedimientos administrativos y los instrumentos mediante los cuales el cuerpo legislativo expresa y formaliza sus decisiones.

Con esta actualización, el Concejo Municipal busca dejar atrás un reglamento que había quedado rezagado frente a los cambios institucionales y establecer nuevas reglas para una actividad legislativa que deberá desenvolverse bajo un marco jurídico diferente.