Aldo Leiva cuestionó los cambios al proyecto de soberanía y denunció una presunta intervención de Estados Unidos

Aldo Leiva cuestionó las modificaciones del proyecto vinculado con la soberanía nacional.

El diputado denunció una presunta intervención de funcionarios estadounidenses en las decisiones del Gobierno.

El legislador reclamó mayor participación de los veteranos de Malvinas y sus familias.

Leiva rechazó la inclusión de disposiciones relacionadas con las empresas que operan cerca de las islas y el RIGI.

También advirtió sobre posibles riesgos para periodistas, opositores y la libertad de expresión.

El diputado exigió explicaciones por la asistencia a Flávio Bolsonaro y anticipó que la oposición recurrirá a las vías institucionales.

El diputado nacional de Unión por la Patria y veterano de la Guerra de Malvinas, Aldo Leiva, lanzó duras críticas contra el Gobierno de Javier Milei por las modificaciones introducidas en el proyecto vinculado con la soberanía nacional. El legislador sostuvo que los cambios responderían a una presunta intervención de funcionarios estadounidenses en las decisiones del Poder Ejecutivo y cuestionó que no se hayan incorporado las propuestas planteadas por la oposición durante el debate.

Leiva manifestó que las modificaciones no reflejan, desde su perspectiva, una defensa efectiva de los intereses argentinos en el Atlántico Sur. En ese sentido, apuntó contra la participación que atribuyó a representantes de Estados Unidos en la elaboración de la iniciativa y aseguró que habrían llegado al país para indicar al Presidente qué medidas debía adoptar.

“Las modificaciones tienen que ver con la intervención del gobierno en Estados Unidos, que envió funcionarios específicos para decirle a Milei qué es lo que tenía que hacer”, afirmó el diputado, al cuestionar el proceso que derivó en la versión modificada del proyecto.

El legislador también puso el foco en la falta de participación que, según denunció, tuvieron los veteranos de la Guerra de Malvinas y sus familias. Para Leiva, sus experiencias y planteos deberían ocupar un lugar central en cualquier discusión relacionada con la soberanía nacional y la situación de las islas.

Críticas al alcance de la iniciativa

Uno de los principales cuestionamientos del diputado se dirigió al contenido del proyecto y a la incorporación de disposiciones que, a su entender, no guardan una relación directa con la reivindicación argentina sobre las Islas Malvinas.

Leiva objetó especialmente las cuestiones vinculadas con las empresas que desarrollan actividades en las inmediaciones del archipiélago y mencionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Desde su perspectiva, esos aspectos desvían la atención del objetivo central que debería orientar la discusión legislativa.

“De soberanía no tiene nada”, sostuvo al expresar su rechazo a la iniciativa. También cuestionó la inclusión de artículos que, según consideró, fueron incorporados sin una vinculación clara con la defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur.

“Nos mete por la ventana cuestiones que nada tienen que ver con soberanía”, agregó el legislador, quien reclamó que el debate se concentre en las políticas destinadas a sostener el reclamo argentino sobre las islas y a preservar los derechos nacionales en esa región.

Sus declaraciones se inscriben en la discusión política sobre el alcance del proyecto y las modificaciones impulsadas por el Gobierno. La controversia tiene como eje tanto el contenido de las disposiciones como el procedimiento mediante el cual se definieron los cambios cuestionados por la oposición.

La preocupación por la seguridad y la libertad de expresión

Leiva también advirtió sobre las posibles consecuencias de los artículos relacionados con la seguridad y su eventual aplicación contra periodistas, dirigentes opositores y otras personas críticas de la administración nacional.

El diputado expresó su preocupación por la posibilidad de que determinadas disposiciones permitan calificar como terroristas a quienes cuestionen al Gobierno. Según su interpretación, esa situación podría generar riesgos para el ejercicio de la oposición política y el derecho a expresar opiniones contrarias al oficialismo.

“Cualquiera de nosotros vamos a estar expuestos a que se nos catalogue como terroristas. Eso es muy, muy, muy peligroso”, afirmó.

El legislador relacionó sus objeciones con las declaraciones públicas de Milei sobre el periodismo y advirtió sobre los efectos que, a su entender, podrían tener estas medidas en la libertad de expresión. Sus cuestionamientos apuntan a los límites que deberían establecerse para impedir que las herramientas de seguridad sean utilizadas contra quienes ejercen críticas políticas.

El caso Flávio Bolsonaro y el respaldo argentino

Sobre el cierre de sus declaraciones, Leiva cuestionó la asistencia que recibió el senador y ex candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro para salir de Brasil. El diputado reclamó explicaciones por la intervención de funcionarios y por las medidas de protección que, según afirmó, se le brindaron.

“Le mandaron funcionarios, le mandaron protección”, señaló, al cuestionar el respaldo del Gobierno argentino y de la Embajada de Estados Unidos.

“ No podemos mirar para otro lado, es de una gravedad enorme”, advirtió el legislador, quien anticipó que la oposición llevará el tema por las vías institucionales.

De esta manera, Leiva amplió sus cuestionamientos al Gobierno nacional y vinculó sus críticas con la política de soberanía, las facultades de seguridad y la actuación internacional de la administración de Milei.