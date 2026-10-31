Argentina votó contra la resolución de la ONU que reclama el levantamiento del embargo a Cuba

Argentina votó contra la resolución de la ONU que reclama levantar el embargo estadounidense a Cuba.

La iniciativa obtuvo 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, con un respaldo inferior al de 2025.

Pablo Quirno justificó la posición oficial con argumentos vinculados con la democracia, las libertades individuales y la propiedad privada.

Colombia, Ecuador y Costa Rica también rechazaron la resolución, mientras varios países europeos optaron por abstenerse.

El endurecimiento de las medidas estadounidenses afectó el abastecimiento de petróleo y agravó los apagones en Cuba.

La decisión argentina profundizó el alineamiento con Donald Trump, aunque la mayoría de los países de la ONU volvió a reclamar el levantamiento del embargo.

El Gobierno de Javier Milei profundizó su alineamiento internacional con Estados Unidos al rechazar en la Asamblea General de las Naciones Unidas una resolución que reclama el levantamiento del embargo económico impuesto a Cuba. La decisión argentina se produjo en un escenario de creciente presión de Washington sobre La Habana y estuvo acompañada por una defensa oficial basada en la necesidad de garantizar la democracia, las libertades individuales y el respeto por la propiedad privada.

El canciller Pablo Quirno justificó la posición argentina al sostener que no puede existir desarrollo económico sin respeto por los derechos individuales. “No hay libertad sin democracia, ni desarrollo económico sin respeto por la propiedad privada y los derechos individuales”, afirmó al explicar los fundamentos del voto.

La resolución obtuvo 130 votos favorables, 17 en contra y 25 abstenciones. Aunque la Asamblea General volvió a pronunciarse contra el embargo por trigésima cuarta vez consecutiva, el respaldo al documento registró su nivel más bajo de los últimos 20 años. En 2025, la iniciativa había conseguido 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones.

Argentina integró el grupo de países latinoamericanos que rechazaron el texto, junto con Paraguay, Colombia, Ecuador y Costa Rica. Argentina y Paraguay mantuvieron la misma posición que el año anterior, mientras que Colombia modificó su voto favorable de 2025 y Ecuador y Costa Rica pasaron de la abstención al rechazo.

Chile, República Dominicana, Honduras y Perú optaron por abstenerse. También lo hicieron Alemania, Italia y Letonia, países que por primera vez en 34 años no respaldaron la resolución en los términos de las votaciones anteriores.

Los argumentos del Gobierno argentino

Quirno defendió el rechazo al documento con críticas al sistema político cubano y a las restricciones que, según sostuvo, afectan a la población de la isla. A través de un mensaje público, cuestionó que las autoridades cubanas invoquen la soberanía nacional para justificar la persecución política, la supresión de libertades y la vulneración de derechos fundamentales.

El canciller también interpretó el aumento de los votos negativos como una señal de transformación del escenario internacional. Según su lectura, la posición argentina encuentra cada vez más coincidencias en América Latina y refleja una agenda que prioriza la libertad, la democracia y los derechos individuales.

La postura contrasta con la tradición diplomática argentina de respaldar el reclamo cubano contra las sanciones estadounidenses. En 2024, durante la gestión de Diana Mondino al frente de la Cancillería, el país había votado contra el embargo. Aquella decisión generó un conflicto político con Milei y precedió al reemplazo de Mondino por Gerardo Werthein, quien entonces se desempeñaba como embajador argentino en Washington.

Un embargo con más de seis décadas de historia

Estados Unidos impuso las primeras restricciones económicas contra Cuba en 1960. El embargo adquirió formalmente su alcance bajo la administración de John F. Kennedy, quien firmó la orden ejecutiva 3447 el 3 de febrero de 1962.

Desde 1992, la Asamblea General de la ONU se pronuncia anualmente contra esa política. El documento presentado por Cuba sostiene que las sanciones contradicen principios de la Carta de las Naciones Unidas, entre ellos la igualdad soberana de los Estados, la no intervención en asuntos internos y la libertad de comercio y navegación.

Las resoluciones de la Asamblea General no son jurídicamente vinculantes, pero expresan la posición política de los países miembros frente a cuestiones internacionales. Durante el acercamiento entre Washington y La Habana impulsado por Barack Obama, el rechazo al embargo alcanzó un respaldo especialmente amplio: en 2015 y 2017, el texto reunió 191 votos favorables y dos negativos. En 2016, Estados Unidos se abstuvo por primera vez.

La presión de Washington y el impacto económico

La votación de 2026 se produjo en medio de un nuevo acercamiento entre Milei y el presidente estadounidense Donald Trump, cuya administración endureció las medidas económicas contra Cuba. A fines de enero, Trump anunció aranceles para los países que vendieran o suministraran petróleo a la isla, una decisión que afectó el abastecimiento de combustible y agravó los cortes de electricidad.

Los apagones repercutieron en actividades cotidianas esenciales, como cocinar, acceder al agua y utilizar internet y telefonía. Un informe oficial cubano calculó en 8.056 millones de dólares el impacto económico del embargo entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, celebró la aprobación de la resolución y calificó el resultado como una victoria frente a las presiones internacionales.

El voto argentino dejó expuesta una nueva diferencia con la posición histórica del país en Naciones Unidas y confirmó la decisión del Gobierno de profundizar su alineamiento con Washington. Al mismo tiempo, la votación mostró que, pese a la reducción del respaldo, la mayoría de los Estados miembros continúa reclamando el levantamiento de las sanciones contra Cuba.