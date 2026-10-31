Crecen las tensiones en el Gobierno y Bullrich desafía el liderazgo de Milei rumbo a 2027

Patricia Bullrich profundizó sus diferencias con el Gobierno y dejó abierta su aspiración presidencial.

Karina Milei y su entorno buscan reafirmar que Javier Milei será el único candidato libertario en 2027.

Martín Menem descartó una interna presidencial y recibió el respaldo público del Presidente.

Las tensiones entre Bullrich y el karinismo también afectan la coordinación política en el Senado.

El tratamiento de los pliegos judiciales permanece paralizado por desacuerdos sobre los candidatos y la conducción de la comisión.

La disputa combina diferencias de gestión, control partidario y expectativas electorales para 2027.

Las diferencias políticas dentro de La Libertad Avanza comenzaron a adquirir mayor visibilidad y amenazan con profundizar las disputas por el control del oficialismo y la estrategia electoral para 2027. La senadora nacional Patricia Bullrich, presidenta del bloque libertario en la Cámara alta, quedó en el centro de las tensiones después de expresar desacuerdos con algunas decisiones de Javier Milei y dejar abierta la posibilidad de una futura candidatura presidencial. En paralelo, el entorno de Karina Milei busca reafirmar que el actual mandatario es el único dirigente habilitado para representar al espacio en las próximas elecciones.

La interna oficialista se intensificó a partir de diferencias sobre la orientación política del Gobierno y la manera de afrontar determinadas controversias públicas. Bullrich cuestionó tanto los insultos y las amenazas dirigidos por el Presidente a periodistas durante un discurso en la Fundación Faro como la posición adoptada frente al resultado electoral en Brasil, donde se impuso Luiz Inácio Lula da Silva.

El malestar también tuvo consecuencias en la dinámica cotidiana del Ejecutivo. La senadora no asistió a la reunión de Gabinete realizada el lunes en la Casa Rosada. Aunque desde el oficialismo justificaron su ausencia por motivos personales, en su entorno la relacionaron con el deterioro de su vínculo con integrantes de la Mesa Política y con la falta de receptividad hacia sus advertencias sobre la necesidad de introducir cambios económicos y políticos.

Cerca de la legisladora consideran que el Gobierno debe revisar su estrategia para mejorar las posibilidades de obtener la reelección. La preocupación se extiende a un escenario interno en el que distintos sectores disputan influencia sobre las decisiones presidenciales y la construcción electoral del oficialismo.

La tensión llegó al punto de que algunos dirigentes cercanos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, preferirían que Bullrich abandonara el espacio. Sin embargo, no avanzan públicamente en esa dirección porque la decisión corresponde exclusivamente al Presidente y porque una eventual ruptura podría facilitarle a la senadora la construcción de una alternativa política propia.

La posibilidad de una candidatura presidencial agitó la interna

Las recientes declaraciones de Bullrich sobre sus aspiraciones presidenciales alimentaron las especulaciones dentro del oficialismo. La senadora aseguró que se considera preparada para ocupar la Casa Rosada, aunque aclaró que esa convicción no implica el lanzamiento inmediato de una candidatura.

También sostuvo que todavía falta tiempo para definir el escenario electoral y evitó profundizar cuando volvió a ser consultada sobre una eventual postulación. Sus palabras, sin embargo, generaron inquietud entre quienes consideran que cualquier señal de autonomía puede convertirse en un desafío al liderazgo de Milei.

La primera respuesta pública de peso llegó de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente nacional de La Libertad Avanza. Durante un encuentro con integrantes de la Fundación Universitaria del Río de la Plata, descartó la posibilidad de una competencia presidencial dentro del espacio.

Menem sostuvo que Milei es el único candidato del oficialismo para las próximas elecciones y destacó el carácter singular de su liderazgo. La definición buscó cerrar la discusión sobre una eventual interna y reafirmar la centralidad del Presidente en la organización partidaria.

El mensaje tuvo una amplificación significativa dentro del entorno presidencial. La cuenta paraoficial vinculada con Karina Milei difundió el fragmento de la intervención de Menem y calificó su postura como una definición sin discusión. Milei compartió la publicación, un gesto que fue interpretado como un respaldo explícito a esa posición.

Desde el entorno de Bullrich respondieron con ironía, sin mostrar sorpresa por el pronunciamiento. La reacción dejó en evidencia que las diferencias entre ambos sectores exceden una discusión sobre candidaturas y abarcan también el reparto de poder dentro de La Libertad Avanza.

Los desacuerdos también paralizan decisiones en el Senado

Uno de los terrenos donde la disputa adquirió mayor intensidad es la Comisión de Acuerdos del Senado, encargada de analizar los pliegos de jueces, fiscales y defensores que deben avanzar en el proceso de designación.

Bullrich comparte con representantes de bloques aliados, entre ellos la Unión Cívica Radical y el PRO, objeciones sobre la idoneidad de algunos postulantes impulsados por el oficialismo. Las diferencias que inicialmente no habían impedido la aprobación de los primeros nombramientos comenzaron a multiplicarse con las siguientes tandas de candidatos.

Actualmente, el tratamiento de los pliegos permanece paralizado. A las discrepancias sobre los postulantes se suma la necesidad de definir quién ocupará la presidencia de la comisión tras el fallecimiento del senador Juan Carlos Pagotto. La falta de acuerdo sobre su reemplazo provocó nuevas discusiones entre integrantes del bloque oficialista.

El conflicto expone una dificultad adicional para el Gobierno: mientras busca consolidar su estrategia legislativa, las disputas internas complican la coordinación política con sus aliados y el funcionamiento de una comisión clave.

Con la mirada puesta en 2027, el oficialismo enfrenta así una tensión entre la necesidad de preservar la autoridad de Milei y las aspiraciones de dirigentes que buscan mayor protagonismo. Por ahora, nadie formalizó una competencia presidencial dentro del espacio, pero las declaraciones de Bullrich y la reacción del karinismo dejaron al descubierto una disputa que podría profundizarse a medida que avance el calendario electoral.