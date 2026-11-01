Cattalini pidió consensos políticos para avanzar con las reformas de seguridad en Santa Fe

POLÍTICA01 de noviembre de 2026Agencia 24 NoticiasAgencia 24 Noticias

La diputada provincial del Partido Socialista, Lionella Cattalini, reclamó acuerdos políticos para avanzar con las reformas de seguridad promovidas por el gobernador Maximiliano Pullaro.

 La legisladora respaldó la incorporación de nuevas herramientas para combatir el delito, pero remarcó que las iniciativas deben respetar las garantías constitucionales y contar con el respaldo institucional necesario.

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