Ricardo Crespo asumió como subsecretario de Ciencia y Tecnología tras la renuncia de César Lencina.

El nuevo funcionario es doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo y doctor en Economía por la Universidad de Ámsterdam.

Crespo se desempeñó como vicerrector de Investigación y de Asuntos Académicos de la Universidad Austral.

César Lencina renunció tras señalar dificultades persistentes para ejercer sus funciones y falta de apoyo institucional.

Adriana Baravalle asumió como secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología el 13 de agosto, en reemplazo de Darío Genua.

La Secretaría tiene bajo su órbita organismos estratégicos como el CONICET y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

La conducción del área de Ciencia y Tecnología del Gobierno nacional quedó en manos del economista Ricardo Fernando Crespo, cuya designación fue oficializada por la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Adriana Baravalle. El nombramiento se produjo después de la salida de César Óscar Lencina, quien presentó su renuncia el jueves último y argumentó que enfrentaba dificultades persistentes para ejercer sus funciones y una falta de respaldo institucional.

Crespo se incorpora a una estructura que depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, encabezada por Diego Santilli. Su llegada representa un nuevo cambio en la conducción del área, que tiene bajo su responsabilidad políticas vinculadas con la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la coordinación de organismos estratégicos del sistema nacional de ciencia.

El nuevo subsecretario cuenta con una trayectoria que combina formación económica, estudios filosóficos, investigación y gestión académica. Su perfil profesional se desarrolló principalmente en el ámbito universitario, donde ocupó cargos de responsabilidad y participó en actividades de docencia e investigación.

Una formación académica con proyección internacional

Crespo es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina (UCA), doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo y doctor en Economía por la Universidad de Ámsterdam. Su formación doctoral en esta última institución se desarrolló en la Facultad de Economía y Negocios.

A su preparación académica se suma su actividad como investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), uno de los principales organismos públicos dedicados a la investigación científica en Argentina. También integra la Academia Nacional de Ciencias Económicas, una institución que reúne a especialistas destacados en esa disciplina.

Antes de su incorporación al Gobierno nacional, Crespo se desempeñó como vicerrector de Investigación y de Asuntos Académicos de la Universidad Austral. Desde esa posición participó en tareas de conducción universitaria y en actividades relacionadas con el desarrollo del conocimiento y la formación académica.

Su experiencia en distintos ámbitos educativos y científicos constituye uno de los antecedentes centrales de su designación. Sin embargo, su nuevo cargo también lo sitúa ante el desafío de desarrollar sus funciones dentro de una estructura estatal que reúne organismos de gran relevancia para la investigación y la innovación tecnológica.

La renuncia que abrió el camino al cambio

La llegada de Crespo se concretó tras la dimisión de Lencina, quien formalizó su decisión mediante una carta dirigida a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

En su presentación, el ex funcionario sostuvo que su salida tenía como objetivo permitir una nueva dinámica de trabajo y facilitar la continuidad de la gestión. También hizo referencia a dificultades persistentes para desempeñar sus responsabilidades y a la falta de apoyo institucional.

Su alejamiento se produjo en un contexto de modificaciones en la conducción del área. La Secretaría había experimentado previamente otro cambio de autoridades, con la salida de Darío Genua a fines de julio y la posterior asunción de Baravalle el 13 de agosto.

La designación de la actual secretaria fue impulsada por el jefe de Gabinete. Su perfil profesional está vinculado con la inteligencia artificial, la ciencia de datos y la gestión del conocimiento.

Baravalle cursó estudios en American Andragogy University, obtuvo una maestría en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento en la Universidad Austral y realiza un doctorado en Ingeniería. Además, fundó y dirige SynapsIA, una red regional de especialistas en inteligencia artificial, y estuvo al frente del Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de esa universidad.

Según la información oficial, también integró la Mesa de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad que participó en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre 2016 y 2019.

Un área con organismos estratégicos

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología tiene bajo su órbita instituciones fundamentales para el desarrollo científico y tecnológico argentino. Entre ellas se encuentran el CONICET y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), vinculados con la investigación, la producción de conocimiento y el desarrollo de capacidades tecnológicas.

En ese marco, Crespo deberá asumir sus responsabilidades dentro de una estructura que articula políticas científicas y tecnológicas con organismos de alcance nacional.

Su incorporación completa una nueva modificación en la conducción del área, después de las salidas de Lencina y Genua. La continuidad administrativa y el funcionamiento de las instituciones científicas constituyen aspectos centrales de una gestión que reúne investigación, formación académica e innovación tecnológica.