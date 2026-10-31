Las automotrices intensifican los descuentos y ofrecen financiación a tasa cero para impulsar las ventas de 0km

Las automotrices intensificaron los descuentos y las opciones de financiación para cerrar octubre.

BYD redujo el precio del ATTO2 en 2.000 dólares y Chery aplicó rebajas a los modelos Tiggo 7 Pro y Tiggo 4 CSH.

Volkswagen ofrece financiación en hasta 24 cuotas con tasa cero para modelos de su gama.

Renault permite financiar el Kardian y el Boreal sin interés, mientras Chevrolet promociona la Captiva híbrida.

Las previsiones para 2027 apuntan a un mercado de menos de 500.000 patentamientos.

La mayor competencia, la incertidumbre económica y los problemas de competitividad condicionan las ventas y los planes productivos de la industria.

Las terminales automotrices aceleraron las promociones comerciales durante los últimos días de octubre, con rebajas en los precios, planes de financiación sin interés y bonificaciones para distintos modelos. La estrategia busca incentivar las operaciones en un mercado que enfrenta dificultades para sostener el ritmo de ventas y en el que las empresas necesitan cumplir los objetivos comerciales establecidos para el cierre del mes.

La competencia se intensificó con la participación de marcas tradicionales y nuevos fabricantes, entre ellos las automotrices chinas, que vienen mostrando un desempeño favorable en el mercado argentino. En este contexto, las ofertas se convirtieron en una herramienta central para captar compradores y reducir las demoras en las decisiones de adquisición de vehículos nuevos.

Las promociones alcanzan tanto a modelos importados como a unidades de producción regional y abarcan diferentes segmentos, desde vehículos compactos hasta camionetas y SUV. Las propuestas combinan descuentos directos sobre los precios de lista con alternativas para financiar una parte importante del valor de compra.

Las marcas chinas también recurren a las rebajas

Entre las empresas que reforzaron sus acciones comerciales aparece BYD, que impulsó una campaña de promociones para algunos de sus modelos. El ATTO2 fue uno de los vehículos alcanzados por la iniciativa: su precio pasó de 33.990 a 31.990 dólares, una reducción de 2.000 dólares.

Además de la rebaja, determinados concesionarios ofrecen distintas alternativas de financiación para facilitar el acceso al modelo. La estrategia apunta a fortalecer la presencia comercial de la marca y aprovechar el interés que despiertan los vehículos electrificados en el mercado local.

Chery también aplicó descuentos sobre parte de su gama. El Tiggo 7 Pro redujo su precio de 32.500 a 29.500 dólares, mientras que el Tiggo 4 CSH, equipado con un sistema de propulsión híbrido, pasó de 32.500 a 31.000 dólares.

Las rebajas reflejan una competencia cada vez más exigente entre los fabricantes, que buscan consolidar sus posiciones y alcanzar sus metas de comercialización en un escenario con mayor cantidad de participantes.

Financiación sin interés para modelos de Volkswagen, Renault y Chevrolet

Las automotrices tradicionales también reforzaron sus herramientas de venta. Volkswagen extendió su Semana de los 0km, con planes que permiten financiar vehículos de su gama en hasta 24 cuotas con una tasa de interés del 0%. La propuesta incluye modelos que van desde el Polo hasta la camioneta Amarok.

Renault, por su parte, ofrece condiciones de financiación para dos de sus SUV. El Kardian puede adquirirse mediante un plan de hasta 30 meses sin interés, con un monto financiable de 15 millones de pesos. Para el Boreal, la alternativa contempla financiar hasta 27 millones de pesos en 18 cuotas a tasa cero.

Chevrolet también incorporó incentivos para sus clientes. Entre las opciones disponibles figura la Captiva híbrida, que cuenta con una propuesta de financiación en 18 cuotas sin interés.

Estas alternativas permiten reducir el desembolso inicial que deben afrontar los compradores, aunque las condiciones concretas dependen de los términos de cada plan y de las operaciones ofrecidas por las marcas.

Un mercado condicionado por la incertidumbre

La intensificación de las promociones se produce después de un año complejo para la industria automotriz. Las empresas revisaron sus previsiones, ajustaron proyectos productivos y comenzaron a trabajar con perspectivas más moderadas para los próximos períodos.

Las proyecciones para 2027 reflejan esa cautela. En el sector se espera que los patentamientos queden por debajo de las 500.000 unidades, un escenario que obliga a las terminales a reconsiderar sus estrategias comerciales y sus planes de producción.

Uno de los factores que explican las dificultades es la mayor competencia derivada de la llegada de nuevos jugadores. La ampliación de la oferta divide la demanda entre más marcas y obliga a las empresas a diferenciarse mediante precios, equipamiento, tecnología y condiciones de pago.

A esa situación se suma la incertidumbre económica y política. Una parte de los consumidores ya concretó sus decisiones de compra, mientras que otros postergan la operación a la espera de nuevas ofertas, del ingreso de más modelos o de señales que permitan anticipar la evolución económica del país durante el próximo período electoral.

La falta de competitividad de la producción local también representa un desafío para las terminales y podría influir en sus decisiones de inversión y fabricación para 2027.

En ese contexto, los descuentos y la financiación a tasa cero funcionan como instrumentos para sostener las operaciones en el corto plazo. Sin embargo, el desafío de fondo continúa siendo recuperar previsibilidad, mejorar las condiciones para producir y generar una demanda capaz de sostener el mercado más allá de las promociones de fin de mes.