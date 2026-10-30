Mercado Pago obtuvo la aprobación técnica del Banco Central para convertirse en banco y espera la autorización definitiva

La Superintendencia de Entidades Financieras del BCRA otorgó la aprobación técnica a la solicitud de Mercado Pago para convertirse en banco.

La autorización definitiva dependerá ahora de una decisión del Directorio del Banco Central.

La licencia permitirá transformar las actuales cuentas CVU en cuentas bancarias CBU y ofrecer acreditación de salarios.

Mercado Banco podrá captar depósitos a plazo fijo y utilizar esos recursos para financiar préstamos.

Los bancos tradicionales podrían perder una fuente importante de fondeo si los trabajadores trasladan sus cuentas sueldo.

El Banco Central deberá evaluar los riesgos de la expansión de Mercado Pago y las posibles condiciones regulatorias para su funcionamiento.

La transformación de Mercado Pago en una entidad bancaria ingresó en su etapa decisiva después de que la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central aprobara técnicamente la solicitud presentada por la compañía de Marcos Galperín. El procedimiento ahora deberá completar su recorrido administrativo y obtener la autorización definitiva del Directorio del organismo, un paso que podría concretarse antes de finalizar 2026 y que abriría una nueva etapa de competencia dentro del sistema financiero argentino.

La confirmación llegó de parte de Juan Curutchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias y director del BCRA, durante su participación en Argentina Fintech Forum 2026. El funcionario explicó que la documentación ya superó la instancia técnica correspondiente a su área y que el expediente continuará su trámite para otorgar la licencia bancaria a la futura entidad, que llevaría el nombre de Mercado Banco.

La decisión representa un cambio sustancial para una empresa que hasta ahora opera principalmente como proveedor de servicios de pago (PSP), bajo la figura de billetera virtual. Con una licencia bancaria, Mercado Pago quedaría habilitada para desarrollar actividades que actualmente están reservadas a las entidades financieras tradicionales y debería cumplir con las mismas exigencias regulatorias que rigen para los bancos.

Uno de los cambios más importantes estará relacionado con la posibilidad de convertir las actuales cuentas virtuales identificadas mediante CVU en cuentas bancarias con CBU. Mercado Pago cuenta con más de 20 millones de cuentas, según estimaciones del sector, aunque la compañía no difundió una cifra oficial. Esa base de usuarios constituye una ventaja competitiva considerable para avanzar sobre segmentos que históricamente estuvieron concentrados en la banca tradicional.

La principal novedad será la posibilidad de ofrecer cuentas sueldo y recibir directamente las acreditaciones salariales. Hasta ahora, los trabajadores que utilizan Mercado Pago como herramienta cotidiana deben cobrar sus remuneraciones en una entidad bancaria y posteriormente transferir el dinero a la billetera virtual. Con la autorización correspondiente, podrían concentrar sus ingresos y operaciones financieras en una misma plataforma.

Para los bancos tradicionales, ese movimiento representa un desafío sobre una de sus principales fuentes de financiamiento: los depósitos salariales. Las cuentas sueldo permiten a las entidades disponer de fondos de bajo costo y constituyen una parte importante del esquema de fondeo utilizado para desarrollar sus negocios. Si una porción significativa de esos clientes migra hacia Mercado Banco, las instituciones tradicionales podrían perder recursos y capacidad de intermediación.

La nueva licencia también habilitará a la compañía a captar depósitos a plazo fijo y utilizar esos recursos para otorgar préstamos. Se trata de una actividad central de la intermediación financiera, que hasta ahora Mercado Pago no podía desarrollar con dinero de sus clientes. Como billetera virtual, la empresa puede conceder financiamiento utilizando recursos propios, pero no captar depósitos bancarios para prestar a terceros.

Ese aspecto estuvo en el centro de las diferencias que durante años mantuvieron las entidades tradicionales con las fintech. Los bancos reclamaban que empresas como Mercado Pago quedaran sometidas a exigencias equivalentes cuando participaban activamente en el negocio crediticio y ofrecían rendimientos sobre los saldos de sus usuarios.

La aprobación técnica también modifica los planes regulatorios que venía elaborando el Banco Central para establecer categorías diferenciadas de fintech según su tamaño y participación en el mercado. La iniciativa contemplaba un tratamiento específico para Mercado Pago, debido a su dimensión y relevancia dentro del sistema. Sin embargo, la decisión de solicitar una licencia bancaria dejó ese esquema en un segundo plano.

El expediente presentado por la compañía incluye un plan de negocios que, según trascendió, propone una expansión moderada y progresiva hacia los distintos segmentos financieros. No obstante, dentro del Banco Central existen interrogantes sobre la posibilidad de que ese crecimiento resulte más acelerado, teniendo en cuenta la capacidad de expansión que la empresa demostró en sus actividades comerciales.

Además de los pagos y las transferencias, Mercado Pago tiene presencia en inversiones, préstamos, tarjetas, seguros y comercio electrónico. Esa diversificación obliga al organismo regulador a evaluar los riesgos de cada actividad y evitar que eventuales dificultades en una unidad de negocios terminen afectando al resto de la estructura financiera.

El caso también se inscribe en un escenario de incorporación de nuevos competidores. Revolut, uno de los principales bancos digitales europeos, recibió recientemente la autorización del BCRA y prepara su desembarco operativo para 2027.

Aunque la aprobación definitiva de Mercado Pago todavía depende del Directorio, su avance técnico anticipa una transformación relevante del mercado. La eventual aparición de Mercado Banco podría modificar la relación entre usuarios, billeteras virtuales y entidades tradicionales, además de obligar al sistema financiero a competir por los depósitos, los salarios y el negocio del crédito.