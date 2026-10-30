Confirmaron que la saltadora Julieta Gallego es una de las víctimas del accidente de trenes en España

El atletismo español atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Julieta Gallego, una atleta de 24 años que se encontraba entre las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido en Urda, en la provincia de Toledo.

La joven representaba al AD Sprint de Madrid y se destacaba en las disciplinas de salto en largo y velocidad. Su fallecimiento generó una fuerte conmoción en el ambiente deportivo, que despidió a una deportista con un futuro prometedor y una extensa carrera por delante.

Entre sus principales logros, Gallego había alcanzado una marca de 5,90 metros en salto en largo durante el Campeonato de España por clubes. Además, competía en los 60 metros, una de las pruebas tradicionales del atletismo en pista cubierta.

El dolor del atletismo español por la muerte de Julieta Gallego

El presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, expresó su tristeza por el fallecimiento de la joven en declaraciones al diario ABC.

"El deporte llora la marcha de Julieta, una vida por delante que se apaga injustamente. El atletismo español abraza el alma de Julieta y el dolor inmenso de su familia, sus amigos y su club de siempre. No están solos en este vacío", manifestó.

La federación también compartió un mensaje en sus redes sociales para expresar sus condolencias y acompañar a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario.

"Todo nuestro cariño y solidaridad con las familias y seres queridos de las víctimas, y nuestro apoyo a todas las personas afectadas en estos momentos de dolor", publicó la entidad.

La pérdida de Gallego impactó especialmente en el entorno del AD Sprint, el club madrileño al que pertenecía, y en toda la comunidad atlética española, que despidió a una joven deportista de apenas 24 años.

El accidente ferroviario en Toledo: aumentó a 69 la cifra de víctimas fatales

El choque de trenes se produjo cerca de la estación de Urda, en la provincia de Toledo, y dejó además más de un centenar de personas heridas. Mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona y avanzan con las tareas para retirar los vagones siniestrados, los investigadores buscan determinar las causas de la tragedia.

Entre las hipótesis que se analizan figuran una posible falla en el sistema de señalización y un eventual error humano.

En medio de la conmoción, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reclamó que se esclarezcan las circunstancias del accidente y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Además, la tragedia generó preocupación por la desaparición de un ciudadano argentino que reside en Madrid desde 2002 y que es intensamente buscado por sus familiares.