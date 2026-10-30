Descartan la llegada de Messi a Newell’s

La posibilidad de que Lionel Messi juegue en Newell’s Old Boys volvió a instalarse en las últimas horas luego de que el periodista Gonzalo Calvigioni asegurara que el capitán de la Selección Argentina analizaba por primera vez la opción de regresar al fútbol argentino. Sin embargo, la información fue desmentida por el reconocido periodista italiano Fabrizio Romano, quien descartó que exista actualmente un escenario que acerque al rosarino al club de sus amores.

Según Romano, Messi no está evaluando un cambio de equipo y tiene como prioridad continuar en Inter Miami, institución con la que mantiene contrato hasta diciembre de 2028. Incluso, el periodista señaló que no se descarta una posible renovación para extender su vínculo con el equipo estadounidense más allá de esa fecha.

Por qué Messi seguiría en Inter Miami

Romano explicó que el argentino se encuentra muy cómodo en Miami y que su situación familiar es uno de los factores centrales a la hora de pensar en su futuro deportivo.

Además, el proyecto deportivo y comercial de Inter Miami, junto con iniciativas como la Messi Cup, forman parte de los motivos que sostienen su continuidad en Estados Unidos.

De esta manera, una posible llegada a Newell’s en enero de 2027 no aparece como una alternativa concreta. Por el momento, tampoco existen negociaciones entre el club rosarino y el entorno del futbolista para avanzar en esa dirección.

El sueño de Newell’s de tener a Lionel Messi

La posibilidad de ver a Messi con la camiseta de Newell’s es una ilusión que se mantiene desde hace años en Rosario. El futbolista dio sus primeros pasos en las divisiones inferiores del club antes de trasladarse a Barcelona, donde desarrolló gran parte de su extraordinaria carrera.

Sin embargo, pese al deseo de los hinchas leprosos de verlo jugar en el Coloso del Parque, el escenario parece lejano en el corto plazo.

Por ahora, el capitán argentino está enfocado en su presente en Inter Miami y en los proyectos que lo vinculan con la institución estadounidense. Su regreso al fútbol argentino sigue siendo un anhelo de los simpatizantes de Newell’s, pero no hay indicios de que pueda concretarse próximamente.