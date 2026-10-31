La continuidad de Lula podría abrir oportunidades para las exportaciones agroindustriales argentinas a Estados Unidos

La continuidad de Lula podría mejorar la posición relativa de la agroindustria argentina en Estados Unidos.

La carne bovina, el azúcar, la miel, los jugos, el tabaco y algunas frutas aparecen entre los productos con oportunidades de expansión.

Brasil concentra el 14% de las exportaciones argentinas y el 24% de las importaciones totales.

Las diferencias sobre la flexibilización del Mercosur podrían profundizar las tensiones comerciales entre Milei y Lula.

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea podría ampliar las preferencias arancelarias para las exportaciones argentinas.

Brasil exportó productos agroindustriales por 169.200 millones de dólares en 2025, más de tres veces el valor argentino.

La permanencia de Luiz Inácio Lula da Silva en la presidencia de Brasil podría generar nuevas oportunidades para la agroindustria argentina, especialmente si se profundizan las diferencias comerciales entre Brasil y Estados Unidos. Un eventual acercamiento estratégico entre el gobierno de Javier Milei y la administración de Donald Trump permitiría mejorar la posición competitiva de los productos nacionales en el mercado norteamericano, donde la Argentina todavía tiene una participación reducida. Sin embargo, el aprovechamiento de ese escenario dependerá de las condiciones de acceso comercial y de la capacidad exportadora local.

Un análisis de la Bolsa de Cereales plantea que las tensiones entre Washington y Brasilia podrían mantenerse durante los próximos meses, en un contexto marcado por las diferencias políticas y comerciales entre Trump y Lula. Durante 2025 y 2026, esas disputas derivaron en la aplicación de sobretasas a los productos brasileños que llegaron a alcanzar el 50%, antes de ser parcialmente reducidas.

Si las restricciones comerciales se mantienen o vuelven a endurecerse, los exportadores argentinos podrían encontrar mejores condiciones relativas para colocar sus productos en Estados Unidos. Entre los sectores con posibilidades de expansión aparecen la carne bovina, el azúcar de caña, la miel, los jugos de frutas, el tabaco y determinadas frutas frescas.

La dimensión de ese mercado explica el interés de la agroindustria nacional. Estados Unidos representa aproximadamente el 25% del producto bruto global, tiene una población cercana a los 350 millones de habitantes y un ingreso anual por habitante de unos 82.000 dólares. Además, figura entre los principales importadores mundiales de productos agroindustriales, con compras que rondan los 220.000 millones de dólares anuales.

Pese a ese potencial, la Argentina representa menos del 1% de las importaciones agroindustriales estadounidenses. Para la entidad, una mejora de las condiciones comerciales podría contribuir a ampliar esa participación y favorecer nuevas inversiones, siempre que los productores locales logren responder a las exigencias de calidad, volumen y competitividad del mercado.

Brasil seguirá siendo un socio comercial estratégico

Las oportunidades que puedan surgir en Estados Unidos no eliminan la importancia de Brasil para la economía argentina. El país vecino continúa siendo el principal socio comercial de la Argentina y concentra el 14% de sus exportaciones totales y el 24% de las importaciones.

En el segmento agroindustrial, Brasil ocupa el tercer lugar entre los destinos de las ventas argentinas, con una participación del 9% y operaciones por aproximadamente 3.500 millones de dólares anuales. El intercambio se mantuvo relativamente estable durante la última década, incluso en períodos de fuertes desacuerdos políticos entre ambos gobiernos.

Entre los productos argentinos que encuentran demanda en el mercado brasileño figuran el trigo, la leche en polvo, las papas congeladas, la cebada cervecera, la malta, el queso mozzarella, las peras y los ajos frescos. En varios de esos rubros, la producción brasileña resulta insuficiente para satisfacer las necesidades internas en cantidad o calidad.

Por ese motivo, una desaceleración económica de Brasil podría afectar las ventas argentinas, en particular las manufacturas industriales y los productos de las economías regionales. La evolución de la actividad brasileña tendrá consecuencias directas sobre empresas y productores que dependen de ese mercado.

El Mercosur, otro frente de diferencias

Las divergencias entre Milei y Lula también podrían trasladarse a la política comercial del Mercosur. La administración argentina pretende flexibilizar las reglas del bloque y avanzar en acuerdos bilaterales, mientras que Brasil defiende la necesidad de que las negociaciones externas cuenten con el consenso de los cuatro socios fundacionales.

Para la agroindustria argentina, ampliar los acuerdos comerciales es una herramienta para mejorar su competitividad frente a países que ya cuentan con condiciones preferenciales de acceso a distintos mercados. En ese marco, adquieren relevancia los entendimientos con la Unión Europea, EFTA y Estados Unidos, además de las negociaciones con India, Vietnam, Japón y Corea del Sur.

La continuidad de Lula también podría favorecer el avance del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El presidente brasileño fue uno de sus principales impulsores políticos, por lo que su permanencia en el cargo reduciría el riesgo de que surgieran nuevos cuestionamientos políticos y ambientales que complicaran su aprobación definitiva en el Parlamento Europeo.

El entendimiento tiene consecuencias potencialmente importantes para las exportaciones argentinas. Según el informe, el 70% de las ventas agroindustriales nacionales a la Unión Europea ya ingresa con arancel cero, mientras que otro 14% podría acceder a ese beneficio en un período de entre cuatro y diez años. Además, un 15,5% tendría condiciones arancelarias muy reducidas mediante distintos mecanismos, incluidas las cuotas.

La competencia con Brasil seguirá en aumento

La Bolsa de Cereales advierte que las oportunidades comerciales deberán analizarse en paralelo con la creciente competencia brasileña. Durante 2025, Brasil exportó productos agroindustriales por 169.200 millones de dólares, frente a los 51.000 millones de la Argentina.

Ambos países compiten en productos como soja, maíz, carne bovina y aviar, azúcar, algodón, tabaco y jugos de frutas, y coinciden en destinos relevantes como China, la Unión Europea, Vietnam, Indonesia, India, Chile y Estados Unidos.

La rivalidad podría intensificarse en el sudeste asiático, el norte de África y Medio Oriente, regiones en las que Brasil busca diversificar sus exportaciones frente a los riesgos comerciales que representa el mercado estadounidense.

En ese escenario, la Argentina tendrá que combinar el aprovechamiento de eventuales ventajas frente a Brasil con una estrategia sostenida de apertura comercial. La continuidad de Lula podría modificar algunas condiciones de competencia, pero convertir esas oportunidades en mayores exportaciones dependerá de la capacidad del país para ganar mercados, sostener su producción y mejorar su inserción internacional.