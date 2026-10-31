AFA aplicó una multa millonaria a Estudiantes

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer el Boletín N.º 6967 del Tribunal de Disciplina, que incluye distintas resoluciones vinculadas con las últimas fechas del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Entre las medidas anunciadas, se destaca una multa económica contra Estudiantes de La Plata por una situación relacionada con su presidente, Juan Sebastián Verón.

La sanción tiene su origen en el encuentro que el Pincha disputó frente a San Lorenzo por la fecha 13 del campeonato. Durante ese partido, el árbitro Sebastián Martínez Beligoy, sobrino del director nacional de Arbitraje, Federico Beligoy, interrumpió el juego al advertir que Verón se encontraba en las inmediaciones del banco de suplentes del equipo local, un sector en el que no tenía permitido permanecer.

La sanción de AFA a Estudiantes por la presencia de Juan Sebastián Verón

Después de analizar el informe arbitral, el Tribunal de Disciplina resolvió aplicar una multa al club platense en función del artículo 12, inciso 3, apartado a, del Código Disciplinario. La normativa contempla sanciones para hechos de indisciplina o conductas reprochables que no estén específicamente previstas en el reglamento.

Entre las medidas posibles figuran amonestaciones, multas económicas, clausuras de cancha, pérdida de partidos y descuentos de puntos en la tabla de posiciones.

En este caso, Estudiantes recibió una multa equivalente al valor de 1.000 entradas, lo que representa un monto de 50 millones de pesos.

La situación de Verón tiene un antecedente disciplinario reciente. El presidente del Pincha ya había sido suspendido por tres meses por el mismo Tribunal, luego de ingresar al campo de juego para increpar al árbitro Darío Herrera durante la final de la Supercopa Internacional frente a Rosario Central.

Si bien el dirigente no tiene prohibido ingresar a los estadios, la sanción vigente le impide desarrollar funciones dirigenciales dentro de ellos. Su presencia en las inmediaciones del banco de suplentes durante el encuentro ante San Lorenzo motivó el nuevo informe y la posterior penalización económica para la institución.

La resolución se conoció después de una reunión del Comité Ejecutivo en la que Estudiantes decidió no contar con representación ejecutiva. Además, el club manifestó públicamente su postura frente a las decisiones dirigenciales de la AFA: a través de un comunicado en sus redes sociales, respaldó el voto negativo de River Plate a la ratificación del nuevo formato de la Liga Profesional para 2027.