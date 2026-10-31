Franco Colapinto y el costo de cederle su monoplaza a un piloto rookie

La normativa de la Fórmula 1 establece las mismas condiciones para todas las escuderías, aunque sus consecuencias no son iguales para cada equipo. La obligación de darles lugar a pilotos jóvenes durante las primeras prácticas libres dejó a diez titulares fuera de la pista en el inicio del Gran Premio de México. Una situación que, si bien forma parte del reglamento, puede representar una dificultad mucho mayor para estructuras como Alpine, que atraviesa una temporada con importantes problemas de rendimiento.

En el caso de Franco Colapinto, tener que observar la primera sesión desde el muro de boxes mientras el italiano Gabriele Mini giraba con su monoplaza significó perder una hora clave de trabajo. El A526 arrastra dificultades de tracción, un desgaste elevado de los neumáticos y una irregularidad en su rendimiento que ya complicó al equipo en carreras anteriores. Por eso, disponer de menos tiempo para encontrar una puesta a punto adecuada representa una desventaja importante.

El desafío se vuelve todavía mayor en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Las características del circuito mexicano y la altitud de la ciudad obligan a trabajar con especial atención sobre los frenos y la carga aerodinámica. En ese contexto, cada vuelta de entrenamiento puede resultar determinante, especialmente para una escudería que necesita aprovechar al máximo las oportunidades de desarrollo.

Mientras los equipos más competitivos cuentan con una mayor capacidad técnica para compensar posibles dificultades durante el comienzo del fin de semana, Alpine tiene un margen de maniobra mucho más reducido.

La desventaja de Alpine en un fin de semana exigente

El resultado de Colapinto en la segunda práctica libre, en la que terminó 16°, estuvo condicionado también por distintos inconvenientes durante la sesión. Las banderas rojas provocadas por Liam Lawson y el Virtual Safety Car debido al problema de Lewis Hamilton interrumpieron el desarrollo normal de los entrenamientos.

Después de bajarse del monoplaza, el piloto argentino reconoció que todavía tiene aspectos por corregir, principalmente en los sectores más lentos del trazado. En lugar de centrarse en el tiempo perdido durante la primera práctica, explicó dónde necesita encontrar una mejora para avanzar en el rendimiento del auto.

"Creo que hay mucho por mejorar; perdí mucho en una curva en la parte del estadio, así que tengo mucho por mejorar ahí. En los 'long runs' iba bien, así que nada, estoy encontrando de a poco cosas en el auto y en la pista que creo que me ayuden", expresó el pilarense.

De esta manera, Colapinto y el equipo Alpine deberán aprovechar al máximo la tercera práctica libre (FP3) para completar los ajustes que otros pilotos pudieron trabajar desde el viernes. El objetivo será encontrar un equilibrio más competitivo en el A526 y llegar en mejores condiciones a la clasificación, con la intención de revertir las dificultades y conseguir un buen resultado en el Gran Premio de México.