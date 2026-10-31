La final del Torneo Clausura tendrá una novedad histórica: se estrenará el VAR semiautomático

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció la incorporación del VAR semiautomático al fútbol argentino, una tecnología que tendrá su primera aparición en la final del Torneo Clausura 2026. La confirmación llegó este viernes mediante un comunicado publicado en el sitio oficial de la entidad.

El estreno del sistema, que permitirá detectar las posiciones adelantadas con mayor precisión, será en el partido decisivo que se disputará el 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

La implementación no quedará limitada a esa definición: a partir del Torneo Clausura 2027, la tecnología estará disponible de manera permanente en todos los encuentros de la Liga Profesional.

La iniciativa representa un nuevo avance en la modernización del arbitraje argentino y busca optimizar el trabajo de los jueces mediante herramientas tecnológicas que ya se utilizan en las principales competencias internacionales.

Cómo funciona el VAR semiautomático y qué cambios introduce

La nueva herramienta se conoce como SAOT (Semi-Automated Offside Technology) y fue desarrollada por Genius Sports, a través de su plataforma de inteligencia artificial GeniusIQ.

Su funcionamiento se basa en la combinación de cámaras de última generación y un software capaz de procesar información en tiempo real. De esta manera, el sistema genera una representación digital del partido que permite analizar las posiciones de los futbolistas y determinar posibles situaciones de fuera de juego.

El principal objetivo es conseguir decisiones más precisas y reducir los tiempos de revisión del VAR, especialmente en aquellas jugadas en las que las posiciones adelantadas resultan difíciles de determinar a simple vista.

Con esta incorporación, el fútbol argentino se sumará a un grupo de competiciones que ya utilizan esta tecnología para asistir a los árbitros. Entre ellas se encuentran la Premier League, las competiciones de la UEFA, la CONMEBOL, la Ligue 1, el Brasileirao, la Serie A italiana, la Liga MX y la Pro League.

De esta manera, la final del Clausura marcará el comienzo de una nueva etapa tecnológica para el arbitraje argentino, antes de su implementación definitiva en el campeonato de 2027.