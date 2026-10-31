Mauro Icardi rompió el silencio sobre su divorcio de Wanda Nara y reveló qué lo diferencia de su relación con la China Suárez

Mauro Icardi habló sobre su presente sentimental y se refirió tanto a su divorcio de Wanda Nara como a su relación con Eugenia “China” Suárez. En una entrevista con el diario italiano La Repubblica, el delantero compartió cómo atraviesa esta nueva etapa de su vida y aseguró que se encuentra tranquilo y enfocado en el futuro.

Al recordar el final de su matrimonio con la conductora, el futbolista consideró que la resolución del proceso judicial en Italia le permitió cerrar una etapa importante. “Es un buen momento. El divorcio en Italia cerró un capítulo importante y hoy miro hacia adelante con serenidad”, expresó.

También dedicó palabras de afecto a la China Suárez, con quien mantiene una relación desde hace un tiempo. Lejos de esquivar las preguntas sobre su pareja, Icardi destacó la conexión que construyeron y la tranquilidad que siente a su lado.

“Con Eugenia comparto amor y complicidad. Tengo la tranquilidad de poder ser yo mismo”, aseguró sobre la actriz, cuya relación con el delantero comenzó en medio de la conflictiva separación de Wanda Nara.

El jugador también se refirió a la exposición de su vida privada en las redes sociales y a las fotografías que ambos suelen publicar. En ese sentido, explicó que las imágenes no siempre muestran todo lo que sucede puertas adentro, aunque reconoció que el bienestar que transmiten es genuino.

“Una foto no cuenta toda la vida. Hay cosas que guardo en mi corazón. Pero la felicidad que ven es real”, afirmó.

Mauro Icardi habló de su nueva vida después de Wanda Nara

Las declaraciones del delantero se conocen en un momento particular de su carrera, mientras todavía busca definir su futuro profesional tras su salida del Galatasaray de Turquía. Pese a la incertidumbre sobre cuál será su próximo destino futbolístico, dejó en claro que atraviesa una etapa personal que le permite mirar hacia adelante con otra perspectiva.

Sus comentarios sobre Wanda Nara y la China Suárez reflejan su intención de dejar atrás los conflictos de su matrimonio y concentrarse en su presente sentimental.

Durante la entrevista, Icardi también hizo una reflexión sobre la imagen pública que construyó en los últimos años y cómo su vida privada terminó ocupando, en muchas ocasiones, un lugar central en los medios de comunicación, incluso por encima de su desempeño deportivo.

“A menudo me han descrito más como un personaje que como un futbolista”, reconoció.

Finalmente, el delantero dejó un mensaje para quienes cuestionan su vigencia dentro del fútbol y ponen en duda su capacidad para seguir compitiendo al máximo nivel. “A quienes piensan que ya no tengo nada que aportar, les digo que estoy deseando demostrarlo en el campo”, concluyó.